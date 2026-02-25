Coahuila mantiene tranquilidad pese a violencia en otros estados, destaca alcaldesa de Frontera

Monclova
/ 25 febrero 2026
    La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, destacó la tranquilidad que prevalece en Coahuila frente a la violencia registrada en Jalisco y Chiapas. LIDIET MEXICANO

Dos hijos de la alcaldesa han tenido que limitar sus actividades y permanecer resguardados en Jalisco y Chiapas ante episodios de violencia tras el abatimiento del ‘Mencho’

FRONTERA, COAH.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, reveló que dos de sus hijos radican en los estados de Jalisco y Chiapas, entidades donde se han registrado episodios de violencia tras los hechos relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La edil fronterense señaló que la situación que enfrentan sus hijos es completamente distinta a la que se vive en Coahuila, describiendo un ambiente de temor derivado de los enfrentamientos, incendios y detonaciones ocurridos en esas regiones.

Indicó que uno de ellos trabaja desde casa debido a las condiciones de inseguridad, mientras que el otro también ha tenido que limitar sus actividades ante el riesgo que representa la violencia intensificada tras estos acontecimientos.

“Parecía un lugar de guerra; como se veían los incendios y se escuchaban las detonaciones, es muy complicado y conlleva a cosas difíciles, sobre todo el miedo a lo que están viviendo ellos”, expresó.

Pérez Cantú explicó que esta situación ha impactado directamente la vida cotidiana de sus hijos, quienes han tenido que permanecer resguardados en medio de un entorno de incertidumbre y riesgo.

En contraste, destacó que en Coahuila prevalecen condiciones de seguridad que permiten el desarrollo normal de las actividades diarias, resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales y municipales.

“Valoramos cada día más, de verdad, nuestro querido Coahuila”, expresó la alcaldesa, al subrayar la importancia de mantener y fortalecer las estrategias de seguridad para preservar la tranquilidad de las familias.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

