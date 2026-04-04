Coahuila: Podría quedar sin pago 20 por ciento de extrabajadores de Altos Hornos de México

El abogado explicó que han detectado casos tanto en Altos Hornos de México como en Minera del Norte, donde personas que aseguran haber laborado no aparecen en los registros de crédito laboral. Estas inconsistencias fueron identificadas tras la revisión de documentos desde que el síndico presentó los listados.

MONCLOVA, COAH.- El representante jurídico de un grupo de acreedores de Altos Hornos de México , Héctor Manuel Garza Martínez, advirtió que un número considerable de empleados podría quedar fuera de las listas oficiales reconocidas dentro del concurso mercantil, poniendo en riesgo el acceso a finiquitos y prestaciones.

RIESGO PARA DERECHOS LABORALES

De acuerdo con el representante legal, aunque no existe una cifra definitiva, se estima que hasta un 20 por ciento o más de la plantilla podría no estar incluida. Recordó que las listas fueron presentadas el 27 de junio de 2025 y posteriormente validadas el 31 de diciembre del mismo año.

Indicó que quienes tengan dudas deben verificar su situación mediante el juzgado correspondiente o a través del síndico, a fin de confirmar si cuentan con reconocimiento oficial. En caso contrario, deberán iniciar acciones legales para defender sus derechos.

También advirtió que una posible subasta de la empresa podría acelerar la distribución de recursos entre acreedores, lo que incrementa el riesgo de que quienes no estén registrados queden fuera del proceso. Aunque la ley contempla reservas para disputas, el acceso a estos fondos depende de actuar con anticipación.

El abogado exhortó a los afectados a no esperar y comenzar de inmediato su estrategia legal, ya que el retraso podría traducirse en menores montos o incluso en la pérdida total del acceso a pagos.

El contexto es crítico: trabajadores acumulan más de 40 meses sin recibir salario o liquidación, mientras AHMSA enfrenta un pasivo total estimado en 61 mil millones de pesos, con impacto en más de 8 mil empleados activos y cerca de 20 mil en total, incluyendo ex trabajadores.