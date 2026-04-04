Coahuila: Podría quedar sin pago 20 por ciento de extrabajadores de Altos Hornos de México

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 4 abril 2026
    Coahuila: Podría quedar sin pago 20 por ciento de extrabajadores de Altos Hornos de México
    Empleados enfrentan incertidumbre ante posibles omisiones en listas oficiales del proceso. ARCHIVO

Nombres no figuran en las listas oficiales reconocidas dentro del concurso mercantil

MONCLOVA, COAH.- El representante jurídico de un grupo de acreedores de Altos Hornos de México, Héctor Manuel Garza Martínez, advirtió que un número considerable de empleados podría quedar fuera de las listas oficiales reconocidas dentro del concurso mercantil, poniendo en riesgo el acceso a finiquitos y prestaciones.

El abogado explicó que han detectado casos tanto en Altos Hornos de México como en Minera del Norte, donde personas que aseguran haber laborado no aparecen en los registros de crédito laboral. Estas inconsistencias fueron identificadas tras la revisión de documentos desde que el síndico presentó los listados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/colectivos-coahuilenses-respaldan-decision-de-la-onu-sobre-desapariciones-en-mexico-LI19772180

RIESGO PARA DERECHOS LABORALES

De acuerdo con el representante legal, aunque no existe una cifra definitiva, se estima que hasta un 20 por ciento o más de la plantilla podría no estar incluida. Recordó que las listas fueron presentadas el 27 de junio de 2025 y posteriormente validadas el 31 de diciembre del mismo año.

Indicó que quienes tengan dudas deben verificar su situación mediante el juzgado correspondiente o a través del síndico, a fin de confirmar si cuentan con reconocimiento oficial. En caso contrario, deberán iniciar acciones legales para defender sus derechos.

También advirtió que una posible subasta de la empresa podría acelerar la distribución de recursos entre acreedores, lo que incrementa el riesgo de que quienes no estén registrados queden fuera del proceso. Aunque la ley contempla reservas para disputas, el acceso a estos fondos depende de actuar con anticipación.

El abogado exhortó a los afectados a no esperar y comenzar de inmediato su estrategia legal, ya que el retraso podría traducirse en menores montos o incluso en la pérdida total del acceso a pagos.

El contexto es crítico: trabajadores acumulan más de 40 meses sin recibir salario o liquidación, mientras AHMSA enfrenta un pasivo total estimado en 61 mil millones de pesos, con impacto en más de 8 mil empleados activos y cerca de 20 mil en total, incluyendo ex trabajadores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


mineros
trabajadores
subastas

Organizaciones


AHMSA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas