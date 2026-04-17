Discusión de pareja en Monclova deriva en intento de suicidio: ingirió fármacos

De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer, identificada como Jessica Elizabeth “N”, de 48 años, sostuvo una discusión con su compañero sentimental, situación que habría detonado el incidente. Tras el altercado, se dirigió al baño de la vivienda, donde consumió una cantidad considerable de medicamentos.

MONCLOVA, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada en el fraccionamiento Carranza, luego de que una mujer atentara contra su vida al interior de su domicilio, presuntamente tras una crisis emocional derivada de un conflicto con su pareja, en Monclova .

Entre las sustancias ingeridas se encontraban fármacos como sertralina y atorvastatina, lo que provocó que perdiera el conocimiento en el lugar. Fue su pareja quien, al notar que no respondía, solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia a través de una llamada, lo que generó la movilización de paramédicos, así como de elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal.

Al arribar al sitio, los socorristas iniciaron maniobras de atención prehospitalaria y lograron reanimar a la mujer, estabilizando su estado de salud en el lugar. Posteriormente, le ofrecieron el traslado a un hospital para una valoración más completa y seguimiento médico; sin embargo, la afectada decidió rechazar la atención hospitalaria, argumentando que acudiría por su cuenta.

Ante esta decisión, las autoridades presentes le informaron sobre la disponibilidad de programas de apoyo dirigidos a personas que atraviesan situaciones de crisis emocional, con el fin de prevenir futuros incidentes de este tipo.

El hecho generó inquietud entre vecinos del sector, quienes manifestaron la importancia de atender oportunamente los problemas relacionados con la salud mental, así como de fortalecer las redes de apoyo dentro del entorno familiar y comunitario.

Aunque la rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó consecuencias mayores, el caso evidenció la necesidad de ampliar la difusión de servicios de atención psicológica y acompañamiento, especialmente en situaciones de riesgo.

(Con información de medios locales)