Colapsan lluvias vialidades de Monclova; autoridades cierran accesos clave

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias que azotan Monclova este lunes obligaron a las autoridades a cerrar importantes vialidades de la ciudad ante el riesgo que representan las fuertes corrientes de agua para automovilistas y peatones. A las 10:40 horas, el Gobierno Municipal informó el cierre total de varios accesos considerados de alto peligro, luego de que el nivel del agua aumentara considerablemente en distintos sectores.

Entre las vialidades cerradas se encuentran el bulevar Leandro Valle, en la colonia Elsa Hernández; el bulevar Plan de Guadalupe, a la altura de la empresa Technotrim; así como la calle Jiménez, en su cruce con el bulevar San José, puntos donde las condiciones se volvieron inseguras para la circulación. La situación ha generado complicaciones en la movilidad de cientos de ciudadanos, mientras elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y diversas corporaciones permanecen desplegados para evitar incidentes mayores.

Las autoridades advirtieron que las lluvias continúan y que el riesgo de inundaciones repentinas permanece latente, por lo que exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios y a no intentar cruzar zonas anegadas. Asimismo, pidieron a los conductores extremar precauciones en el resto de los bulevares y avenidas principales, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de los puntos críticos de la ciudad y no se descarta que más vialidades sean cerradas si las precipitaciones continúan durante las próximas horas.

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