Colapsan lluvias vialidades de Monclova; autoridades cierran accesos clave

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    Colapsan lluvias vialidades de Monclova; autoridades cierran accesos clave
    Autoridades municipales restringieron el paso en puntos considerados críticos, entre ellos el bulevar Leandro Valle, el bulevar Plan de Guadalupe y la calle Jiménez, debido a las fuertes corrientes generadas por las precipitaciones. LIDIET MEXICANO

Protección Civil mantiene monitoreo constante en los sectores más vulnerables y advirtió que podrían aplicarse nuevos cierres viales si las precipitaciones continúan

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias que azotan Monclova este lunes obligaron a las autoridades a cerrar importantes vialidades de la ciudad ante el riesgo que representan las fuertes corrientes de agua para automovilistas y peatones.

A las 10:40 horas, el Gobierno Municipal informó el cierre total de varios accesos considerados de alto peligro, luego de que el nivel del agua aumentara considerablemente en distintos sectores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/inundan-lluvias-la-escuela-normal-de-monclova-evacuan-a-decenas-de-alumnos-video-HH21401413
$!Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad permanecieron desplegados en distintos sectores de la ciudad para prevenir incidentes y orientar a los conductores ante las afectaciones a la movilidad.
Elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad permanecieron desplegados en distintos sectores de la ciudad para prevenir incidentes y orientar a los conductores ante las afectaciones a la movilidad. LIDIET MEXICANO

Entre las vialidades cerradas se encuentran el bulevar Leandro Valle, en la colonia Elsa Hernández; el bulevar Plan de Guadalupe, a la altura de la empresa Technotrim; así como la calle Jiménez, en su cruce con el bulevar San José, puntos donde las condiciones se volvieron inseguras para la circulación.

La situación ha generado complicaciones en la movilidad de cientos de ciudadanos, mientras elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y diversas corporaciones permanecen desplegados para evitar incidentes mayores.

$!Las autoridades mantienen vigilancia permanente en los puntos de mayor riesgo y no descartan el cierre de más vialidades si persisten las condiciones climatológicas adversas en Monclova.
Las autoridades mantienen vigilancia permanente en los puntos de mayor riesgo y no descartan el cierre de más vialidades si persisten las condiciones climatológicas adversas en Monclova. LIDIET MEXICANO

Las autoridades advirtieron que las lluvias continúan y que el riesgo de inundaciones repentinas permanece latente, por lo que exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios y a no intentar cruzar zonas anegadas.

Asimismo, pidieron a los conductores extremar precauciones en el resto de los bulevares y avenidas principales, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

$!El Gobierno Municipal exhortó a la población a evitar traslados innecesarios y abstenerse de cruzar calles inundadas, ante el riesgo de que las lluvias continuaran durante las siguientes horas.
El Gobierno Municipal exhortó a la población a evitar traslados innecesarios y abstenerse de cruzar calles inundadas, ante el riesgo de que las lluvias continuaran durante las siguientes horas. LIDIET MEXICANO

Protección Civil mantiene un monitoreo permanente de los puntos críticos de la ciudad y no se descarta que más vialidades sean cerradas si las precipitaciones continúan durante las próximas horas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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