Con apoyo de la Presidenta y el Gobernador, se ve una luz al final del túnel en el caso AHMSA: alcalde de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, afirmó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha permitido avanzar en el proceso que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA), donde aseguró que ya se vislumbra “una luz al final del túnel” y la posibilidad de una solución que devuelva la certeza jurídica a trabajadores y a la región.

El edil destacó que tanto el Gobierno Federal como el Estatal han mostrado voluntad política para atender el conflicto de la siderúrgica, lo que ha generado confianza en el proceso que actualmente se desarrolla.

TE PUEDE INTERESAR: No escatimaremos esfuerzos hasta localizar a todos los mineros de Pasta de Conchos: Ernestina Godoy

“Han marcado bien la pauta la presidenta junto al gobernador; se ha visto una voluntad política para hacer posible la certeza jurídica y avanzar todos juntos. Yo creo que lo que todos queremos es que haya una certeza jurídica real en el tema de AHMSA; ya se ve al final del túnel, gracias a Dios se ve la esperanza”, expresó.

Villarreal señaló que, de concretarse positivamente el proceso de subasta programada para el próximo 27 de febrero, se abriría la puerta a una nueva etapa para la acerera y la economía regional.

“El fin de la subasta está cerca y eso es algo muy certero. Todos aquí tenemos el cordón umbilical hacia la empresa; mi abuelo fue obrero de AHMSA y todos queremos que haya una resolución correcta para cada uno de ellos”, afirmó.

Indicó que uno de los puntos clave establecidos en el proceso es que el nuevo propietario esté obligado a reactivar la operación de la siderúrgica, además de destinar recursos específicos para su puesta en marcha.

“En los puntos de la subasta se puso claramente que se esperaba la reactivación; ese era un punto clave. También está sujeto a que haya un monto asignado para la reactivación, por lo que esperamos que se cumpla en esta primera ronda”, puntualizó.

El alcalde subrayó que el objetivo principal es brindar certeza jurídica a los trabajadores, quienes han enfrentado más de tres años de incertidumbre derivada de la crisis de la empresa.

“Lo que queremos todos es darles la certeza jurídica a nuestros empleados. Llevan tres años esperando un avance constante a esta problemática, y lo que buscamos es trabajar en equipo para que tengan lo que se merecen”, sostuvo.

Finalmente, Villarreal reconoció las gestiones del gobernador para impulsar una solución que permita no solo resolver el proceso legal, sino también garantizar la reactivación de la siderúrgica, considerada durante décadas el motor económico de Monclova y la región Centro de Coahuila.