No escatimaremos esfuerzos hasta localizar a todos los mineros de Pasta de Conchos: Ernestina Godoy

NUEVA ROSITA, COAH.- En un mensaje dirigido a las familias de los 65 mineros fallecidos en la explosión de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que las autoridades federales no escatimarán esfuerzos hasta localizar los restos de todos los trabajadores que perdieron la vida en la tragedia.
“El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro País”, puntualizó.
El pronunciamiento se dio durante una reunión encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; y la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, entre otras autoridades.
JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN
Al dirigirse a esposas, hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos y amigos de los mineros, Godoy Ramos expresó que comprende y respeta el dolor y la desesperación que han enfrentado durante dos décadas, no sólo por el siniestro, sino por años de acciones y omisiones institucionales.
“Lo hago al mismo tiempo que honro la memoria de cada uno de los 65 mineros quienes perecieron mientras trabajaban de manera honesta para llevar el sustento a sus familias y procurarles una vida digna”, sostuvo.
La fiscal enfatizó que la actuación de la institución se centra en esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, reparar el daño, procurar la no impunidad y garantizar la no repetición, colocando en todo momento a las víctimas en el centro de la acción del Estado.
“Estamos obligados a emprender todas las medidas necesarias para garantizar la protección y efectividad de los derechos de las víctimas y sus familias”, remarcó.
AVANCES FORENSES Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
Desde la intervención de la Fiscalía General de la República, se han logrado la recuperación e identificación de restos correspondientes a 23 mineros, resultado de 248 intervenciones periciales con la participación de nueve especialidades, entre ellas criminalística de campo, antropología física, arqueología forense, genética y medicina forense, odontología, así como registro fotográfico, audio y video.
Además, se han efectuado 124 visitas al sitio, 23 entregas dignas de restos plenamente identificados y más de 40 reuniones catorcenales con intervenciones ministeriales, así como múltiples encuentros con familiares y representantes de distintas instituciones involucradas.
“He venido hoy, además de acompañarles, a refrendar el compromiso de la Fiscalía General de la República: no vamos a escatimar esfuerzos en el afán de localizar los restos de todos los mineros”, reiteró Godoy.
Ante la presidenta Sheinbaum, subrayó: “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo hasta lograr justicia, que es lo que ustedes han estado pidiendo”.
Con estas acciones, el Gobierno Federal busca saldar una deuda histórica con las familias y con la comunidad minera de Coahuila, en uno de los episodios más dolorosos de la historia laboral reciente del país.