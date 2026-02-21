No escatimaremos esfuerzos hasta localizar a todos los mineros de Pasta de Conchos: Ernestina Godoy

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    No escatimaremos esfuerzos hasta localizar a todos los mineros de Pasta de Conchos: Ernestina Godoy
    La fiscal general, Ernestina Godoy, reiteró el compromiso federal de localizar los restos de los 42 mineros fallecidos que aún siguen atrapados en Pasta de Conchos. CORTESÍA

La Fiscal General, en su visita a Coahuila, afirma que el rescate es un acto de justicia elemental; reporta 23 identificaciones y más de 248 intervenciones periciales

NUEVA ROSITA, COAH.- En un mensaje dirigido a las familias de los 65 mineros fallecidos en la explosión de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que las autoridades federales no escatimarán esfuerzos hasta localizar los restos de todos los trabajadores que perdieron la vida en la tragedia.

“El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro País”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemoran 20 años de Pasta de Conchos; refrendan compromiso con familias

El pronunciamiento se dio durante una reunión encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; y la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, entre otras autoridades.

JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN

Al dirigirse a esposas, hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos y amigos de los mineros, Godoy Ramos expresó que comprende y respeta el dolor y la desesperación que han enfrentado durante dos décadas, no sólo por el siniestro, sino por años de acciones y omisiones institucionales.

“Lo hago al mismo tiempo que honro la memoria de cada uno de los 65 mineros quienes perecieron mientras trabajaban de manera honesta para llevar el sustento a sus familias y procurarles una vida digna”, sostuvo.

$!Autoridades federales y estatales participaron en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a los avances del plan de rescate.
Autoridades federales y estatales participaron en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a los avances del plan de rescate. CORTESÍA

La fiscal enfatizó que la actuación de la institución se centra en esclarecer los hechos, proteger a las víctimas, reparar el daño, procurar la no impunidad y garantizar la no repetición, colocando en todo momento a las víctimas en el centro de la acción del Estado.

“Estamos obligados a emprender todas las medidas necesarias para garantizar la protección y efectividad de los derechos de las víctimas y sus familias”, remarcó.

AVANCES FORENSES Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

Desde la intervención de la Fiscalía General de la República, se han logrado la recuperación e identificación de restos correspondientes a 23 mineros, resultado de 248 intervenciones periciales con la participación de nueve especialidades, entre ellas criminalística de campo, antropología física, arqueología forense, genética y medicina forense, odontología, así como registro fotográfico, audio y video.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: buscará Morena atraer IMSS-Bienestar con candidaturas al Congreso local

Además, se han efectuado 124 visitas al sitio, 23 entregas dignas de restos plenamente identificados y más de 40 reuniones catorcenales con intervenciones ministeriales, así como múltiples encuentros con familiares y representantes de distintas instituciones involucradas.

$!Ciudadanos coahuilenses hicieron peticiones a la fiscal Ernestina Godoy, así como a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Ciudadanos coahuilenses hicieron peticiones a la fiscal Ernestina Godoy, así como a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. CORTESÍA

“He venido hoy, además de acompañarles, a refrendar el compromiso de la Fiscalía General de la República: no vamos a escatimar esfuerzos en el afán de localizar los restos de todos los mineros”, reiteró Godoy.

Ante la presidenta Sheinbaum, subrayó: “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo hasta lograr justicia, que es lo que ustedes han estado pidiendo”.

Con estas acciones, el Gobierno Federal busca saldar una deuda histórica con las familias y con la comunidad minera de Coahuila, en uno de los episodios más dolorosos de la historia laboral reciente del país.

