No escatimaremos esfuerzos hasta localizar a todos los mineros de Pasta de Conchos: Ernestina Godoy

NUEVA ROSITA, COAH.- En un mensaje dirigido a las familias de los 65 mineros fallecidos en la explosión de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que las autoridades federales no escatimarán esfuerzos hasta localizar los restos de todos los trabajadores que perdieron la vida en la tragedia.

“El plan que se está llevando a cabo es un acto de justicia elemental, un compromiso que emerge de los valores del humanismo mexicano que se ha instaurado en nuestro País”, puntualizó.

El pronunciamiento se dio durante una reunión encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; y la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, entre otras autoridades.

JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN

Al dirigirse a esposas, hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos y amigos de los mineros, Godoy Ramos expresó que comprende y respeta el dolor y la desesperación que han enfrentado durante dos décadas, no sólo por el siniestro, sino por años de acciones y omisiones institucionales.

“Lo hago al mismo tiempo que honro la memoria de cada uno de los 65 mineros quienes perecieron mientras trabajaban de manera honesta para llevar el sustento a sus familias y procurarles una vida digna”, sostuvo.