Con inversión de 3.2 mdp, rehabilitan calle clave del Centro de Frontera

Monclova
/ 30 enero 2026
    Con inversión de 3.2 mdp, rehabilitan calle clave del Centro de Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega de la obra en una de las vialidades más transitadas del municipio. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los trabajos incluyeron recarpeteo y rehabilitación del drenaje sanitario colapsado

FRONTERA, COAH.- Después de años de rezago y múltiples solicitudes ciudadanas, la repavimentación de calles en la Zona Centro de Frontera finalmente comenzó a concretarse, con la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero, una de las vialidades más transitadas y con mayor actividad comercial del municipio.

La obra fue entregada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que esta acción responde a una demanda histórica de comerciantes y vecinos, afectados durante años por el deterioro del pavimento y los constantes encharcamientos, principalmente en temporada de lluvias.

Comerciantes y vecinos celebraron la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero.
Comerciantes y vecinos celebraron la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Los trabajos se realizaron a través del programa Mejora Coahuila, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, e incluyeron la rehabilitación de 7 mil 735 metros cuadrados de concreto asfáltico, equivalentes a 590 metros lineales, con una inversión de 3.2 millones de pesos.

Previo al recarpeteo, se atendió el drenaje sanitario de la zona, el cual se encontraba colapsado y generaba afectaciones recurrentes a viviendas y negocios del primer cuadro de la ciudad.

La presidenta municipal subrayó que estas obras buscan mejorar la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de las y los fronterenses, y reconoció la participación ciudadana mediante el pago del impuesto predial, que permite fortalecer la inversión en infraestructura.

La obra abarcó más de 7 mil metros cuadrados de concreto asfáltico.
La obra abarcó más de 7 mil metros cuadrados de concreto asfáltico. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Comerciantes y habitantes del Centro de Frontera coincidieron en que la mejora de esta vialidad representa un impulso directo a la economía local y mayor seguridad para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

