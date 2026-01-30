Con inversión de 3.2 mdp, rehabilitan calle clave del Centro de Frontera

FRONTERA, COAH.- Después de años de rezago y múltiples solicitudes ciudadanas, la repavimentación de calles en la Zona Centro de Frontera finalmente comenzó a concretarse, con la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero, una de las vialidades más transitadas y con mayor actividad comercial del municipio.

La obra fue entregada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que esta acción responde a una demanda histórica de comerciantes y vecinos, afectados durante años por el deterioro del pavimento y los constantes encharcamientos, principalmente en temporada de lluvias.

