Con inversión de 3.2 mdp, rehabilitan calle clave del Centro de Frontera
Los trabajos incluyeron recarpeteo y rehabilitación del drenaje sanitario colapsado
FRONTERA, COAH.- Después de años de rezago y múltiples solicitudes ciudadanas, la repavimentación de calles en la Zona Centro de Frontera finalmente comenzó a concretarse, con la rehabilitación de la calle Francisco I. Madero, una de las vialidades más transitadas y con mayor actividad comercial del municipio.
La obra fue entregada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que esta acción responde a una demanda histórica de comerciantes y vecinos, afectados durante años por el deterioro del pavimento y los constantes encharcamientos, principalmente en temporada de lluvias.
Los trabajos se realizaron a través del programa Mejora Coahuila, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, e incluyeron la rehabilitación de 7 mil 735 metros cuadrados de concreto asfáltico, equivalentes a 590 metros lineales, con una inversión de 3.2 millones de pesos.
Previo al recarpeteo, se atendió el drenaje sanitario de la zona, el cual se encontraba colapsado y generaba afectaciones recurrentes a viviendas y negocios del primer cuadro de la ciudad.
La presidenta municipal subrayó que estas obras buscan mejorar la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de las y los fronterenses, y reconoció la participación ciudadana mediante el pago del impuesto predial, que permite fortalecer la inversión en infraestructura.
Comerciantes y habitantes del Centro de Frontera coincidieron en que la mejora de esta vialidad representa un impulso directo a la economía local y mayor seguridad para peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.