Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 30 enero 2026
    Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila
    En Coahuila, las secciones del SNTE son las que aún han mantenido cercanía con el PRI, como es la 38, cercana al Gobierno estatal y de donde surgen los dirigentes sindicales locales. REFORMA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


4T
Diputados

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SNTE

Cepeda refrendó la lealtad del SNTE con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con Morena

El senador Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ofreció los votos de los maestros para obtener la mayoría de las diputaciones locales en Coahuila el próximo 7 de junio.

Luego de que Morena y el Partido del Trabajo registraron ayer su coalición electoral en el Instituto Electoral del Estado, las dirigencias organizaron un mitín afuera del Congreso local, donde el PRI tiene la mayoría.

TE PUEDE INTERESAR: PJ consiente a empleados y pagará 355 mdp por sus alimentos

Como uno de los oradores, Cepeda refrendó la lealtad del SNTE con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con Morena.

“Aquí vamos a ayudar a que, por primera vez en la historia, el Congreso local se vista de Morena, se vista de guinda, se vista de los colores del Partido del Trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR: PJ consiente a empleados y pagará 355 mdp por sus alimentos

“No tengan duda de eso, ahí vamos a estar las maestras y los maestros”, manifestó.

Cepeda exaltó los incrementos salariales para los maestros en los últimos años, razón por la que, dijo, apoyan a Morena. Sin embargo, negó que los maestros sean convenencieros y advenedizos por estar hoy con su partido.

En Coahuila, las secciones del SNTE son las que aún han mantenido cercanía con el PRI, como es la 38, cercana al Gobierno estatal y de donde surgen los dirigentes sindicales locales.

En 2023, la coalición de PRI, PAN y PRD ganó los 16 distritos en disputa, mientras que Morena sólo alcanzó 5 diputaciones plurinominales y el PT solo una.Alberto Anaya, coordinador del PT, manifestó que a Coahuila le urge un Congreso de Oposición.

“Urge a Coahuila un cambio. Urge a Coahuila que por toda la vida ha estado dominada por el PRI, urge la alternancia, y la alternancia la dan el partido Morena y el Partido del Trabajo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Diputados

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SNTE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El director del instituto señaló que el objetivo es avanzar hacia un sistema más robusto cuando las condiciones lo permitan.

Saltillo: IMMUS evalúa licitación integral para fortalecer sistema tecnológico de ‘Aquí Vamos Gratis’
Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE

Lady Gaga pausa concierto en Tokio para protestar contra las redadas de ICE
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El equipo saltillense buscará aprovechar su condición de local ante su afición.

Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico para medirse a Real San Cosme: fecha, hora y dónde ver
Objetos colocados en un monumento improvisado en memoria de Alex Pretti, en el lugar donde fue asesinado por agentes federales en Minneapolis.

Así fue como Trump supo que tenía un gran problema en Mineápolis