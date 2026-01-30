Ofrece senador votos del SNTE para diputaciones de Coahuila

El senador Alfonso Cepeda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ofreció los votos de los maestros para obtener la mayoría de las diputaciones locales en Coahuila el próximo 7 de junio.

Luego de que Morena y el Partido del Trabajo registraron ayer su coalición electoral en el Instituto Electoral del Estado, las dirigencias organizaron un mitín afuera del Congreso local, donde el PRI tiene la mayoría.

TE PUEDE INTERESAR: PJ consiente a empleados y pagará 355 mdp por sus alimentos

Como uno de los oradores, Cepeda refrendó la lealtad del SNTE con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con Morena.

“Aquí vamos a ayudar a que, por primera vez en la historia, el Congreso local se vista de Morena, se vista de guinda, se vista de los colores del Partido del Trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR: PJ consiente a empleados y pagará 355 mdp por sus alimentos

“No tengan duda de eso, ahí vamos a estar las maestras y los maestros”, manifestó.

Cepeda exaltó los incrementos salariales para los maestros en los últimos años, razón por la que, dijo, apoyan a Morena. Sin embargo, negó que los maestros sean convenencieros y advenedizos por estar hoy con su partido.

En Coahuila, las secciones del SNTE son las que aún han mantenido cercanía con el PRI, como es la 38, cercana al Gobierno estatal y de donde surgen los dirigentes sindicales locales.

En 2023, la coalición de PRI, PAN y PRD ganó los 16 distritos en disputa, mientras que Morena sólo alcanzó 5 diputaciones plurinominales y el PT solo una.Alberto Anaya, coordinador del PT, manifestó que a Coahuila le urge un Congreso de Oposición.

“Urge a Coahuila un cambio. Urge a Coahuila que por toda la vida ha estado dominada por el PRI, urge la alternancia, y la alternancia la dan el partido Morena y el Partido del Trabajo.