Con Yuridia y Banda MS con lleno total, la Feria de San Buenaventura baja el telón entre éxitos y derrama económica

Luego del lleno total que registró Banda MS la noche del viernes en la Plaza de Toros, este sábado Yuridia también se presentará con localidades agotadas (Sold Out), confirmando el éxito de una cartelera que durante 15 días reunió a miles de visitantes y generó una importante derrama económica para el municipio.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La Feria de San Buenaventura 2026 , en su edición número 81, llega a su fin con un cierre de primer nivel.

El empresario Javier Flores, encargado de las presentaciones artísticas, aseguró que el balance de la feria es positivo. Explicó que, aunque el arranque fue moderado debido a que todavía continuaban las actividades escolares, conforme avanzaron los días la asistencia aumentó hasta alcanzar llenos en los espectáculos estelares.

“Las ferias empiezan de menos a más. El primer fin de semana fue un poco complicado porque todavía había estudiantes en clases, pero conforme transcurrieron los días la asistencia mejoró y estamos cerrando como debe ser, con una muy buena feria”, expresó.

Durante los 15 días de actividades, el escenario principal recibió a Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Palomazo Norteño, Norteñazo, Conjunto Primavera, Elías Medina, Banda MS y Yuridia, ofreciendo una cartelera variada que atrajo visitantes de toda la Región Centro, diferentes municipios de Coahuila e incluso del estado de Texas.

Flores destacó que Banda MS logró un Sold Out en su presentación del viernes y, además, ofreció en San Buenaventura su única fecha en Coahuila durante el resto del año. Ahora, el cierre de la feria estará a cargo de Yuridia, quien también agotó todas las localidades para su concierto de este sábado en la Plaza de Toros.

El empresario señaló que el éxito de los espectáculos se reflejó también en la economía local. La ocupación hotelera alcanzó prácticamente el 100 por ciento, mientras que restaurantes, gasolineras, comercios, prestadores de servicios y hasta vecinos que ofrecieron espacios de estacionamiento obtuvieron beneficios gracias a la llegada de miles de visitantes.

Indicó que para cada presentación artística se contrataron alrededor de 200 trabajadores temporales, además de la actividad generada para expositores y comerciantes que invirtieron en la feria con la expectativa de obtener buenos ingresos.

En cuanto a la asistencia, informó que los conciertos reunieron en promedio a 3 mil personas, mientras que el recinto ferial llegó a recibir entre 10 mil y 12 mil visitantes durante los días de mayor afluencia, favorecido también porque el acceso a la feria fue completamente gratuito.

Respecto a las críticas que surgieron por algunos espectáculos, Javier Flores reconoció que nunca será posible satisfacer todos los gustos; sin embargo, aseguró que la organización apostó por artistas de primer nivel, aun cuando el Mundial de Futbol complicó la contratación de algunos talentos que decidieron no trabajar durante esas fechas.