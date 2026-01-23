Confesión fortalece caso por abuso infantil en Monclova; imputado queda en prisión

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó avances relevantes en la investigación por el presunto abuso sexual de dos niñas, ocurrido en la colonia Cedros, en el municipio de Monclova. El caso, que se encuentra en etapa inicial del proceso penal, presenta un fortalecimiento de la carpeta de investigación luego de que el imputado aceptara los cargos que se le atribuyen durante su declaración ministerial.

De acuerdo con información oficial, el hombre detenido rindió su declaración ante la autoridad investigadora, en la que reconoció los hechos que se le imputan. Esta admisión fue confirmada por el delegado de la Fiscalía en la Región Centro, quien señaló que la declaración representa un elemento relevante dentro del procedimiento, aunque subrayó que la determinación final sobre la situación jurídica del acusado corresponde al juez de la causa.

La autoridad explicó que, pese a la aceptación de los cargos, el proceso legal continúa conforme a los plazos y formalidades que establece la ley. En este sentido, el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional, lo que amplía el tiempo para que el Ministerio Público reúna y presente los elementos necesarios ante el órgano jurisdiccional.

Será el próximo sábado 24 de enero cuando se lleve a cabo la audiencia correspondiente, en la que el Ministerio Público buscará que el detenido sea vinculado a proceso. En dicha diligencia, el juez analizará los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación para resolver si existen elementos suficientes que permitan continuar el proceso penal en su contra.

La Fiscalía reiteró que el caso se atiende con apego a la legalidad y bajo un enfoque de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las autoridades indicaron que el objetivo central es garantizar que los hechos sean esclarecidos y que, de acreditarse la responsabilidad penal, no queden impunes.

En el contexto de este caso, la representación regional de la Fiscalía hizo un llamado preventivo dirigido a madres y padres de familia, exhortándolos a mantener atención constante sobre las actividades y desplazamientos de sus hijas e hijos. La autoridad destacó la importancia de reforzar la supervisión y las medidas de cuidado como una acción preventiva ante situaciones de riesgo.

El proceso continuará su curso conforme a lo establecido por la ley, en espera de la resolución judicial que definirá la situación legal del imputado, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación y el seguimiento del caso en el ámbito ministerial.

(Con información de La Voz)