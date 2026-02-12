Confirman tres postores para adquirir AHMSA; se acerca la subasta definitiva

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 12 febrero 2026
    Confirman tres postores para adquirir AHMSA; se acerca la subasta definitiva
    La subasta de AHMSA, con un valor inicial de mil 127 millones de dólares, será clave para el futuro económico de Monclova y la Región Centro de Coahuila. FOTO: AHMSA

MONCLOVA, COAH.- La venta de Altos Hornos de México ya tiene protagonistas definidos. Luego de concluir el periodo de inscripción ante el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles, tres grupos quedaron oficialmente habilitados para competir por los activos de la empresa acerera en la etapa final del proceso legal.

El primero en la lista es el fondo norteamericano Argentem Creek Partners, encabezado por Daniel Chapman. Esta firma se caracteriza por invertir en compañías con problemas financieros y escenarios de alta volatilidad, apostando por su recuperación a través de esquemas de reorganización económica. Su presencia en la puja por AHMSA refleja el interés de capital extranjero en participar en la posible reactivación de la industria del acero en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

También participa el empresario regiomontano David Martínez, mediante su firma Fintech. Con experiencia en operaciones financieras de gran escala, su grupo ha intervenido en procesos de reestructura, tanto corporativa como soberana, en distintos países. Su perfil representa respaldo financiero sólido y capacidad para negociar esquemas complejos de deuda.

El tercer contendiente es el especialista mexicano Efraín Rodríguez, quien cuenta con experiencia directa en la operación de la planta, particularmente en el molino Steckel. A diferencia de los fondos internacionales, su propuesta combina conocimiento técnico interno con inversión nacional, enfocándose en la viabilidad productiva de la siderúrgica.

Los tres aspirantes cumplieron con los lineamientos establecidos por la autoridad judicial, lo que les permitirá participar en la subasta pública programada para el 27 de febrero a las 10:00 horas en la Ciudad de México. El valor inicial establecido para la puja es de mil 127 millones de dólares.

Este procedimiento marcará un punto clave en el futuro de la empresa y en la economía de Monclova y la Región Centro de Coahuila, donde la actividad siderúrgica ha sido durante décadas el principal motor de desarrollo. La decisión que surja de esta subasta no solo definirá al nuevo propietario, sino también las posibilidades reales de reactivación para una de las industrias más emblemáticas del norte del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Empresas
subastas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Camino a la dictadura

Camino a la dictadura
true

No se puede ser Presidenta a medias
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
Esta práctica persiste en distintos sectores de la ciudad.

Multarán con hasta 5 mil pesos por sacar basura fuera de horario en Saltillo
Desde agosto de 2025 las autoridades federales rusas habían restringido las videollamadas y llamadas de voz desde Whatsapp.

Rusia bloquea Whatsapp por ley local e insta a su población a usar aplicación estatal

Las viviendas en la localidad resultan poco asequibles para el grueso de la población.

Saltillo: necesario ganar 25 mil pesos para comprar la vivienda más barata en 2026
En lugar de eliminar todos los carbohidratos, dijo Mozaffarian, mantén los buenos: “Perderás peso un poco más despacio, pero estarás más sano”.

Por qué a muchos médicos no les gustan las dietas bajas en carbohidratos
Estados Unidos exige que Hamás entregue todas las armas capaces de atacar a Israel, pero permitirá que el grupo conserve algunas armas pequeñas, al menos inicialmente, según un borrador del plan.

Hamás conservaría algunas armas en Gaza, según una propuesta