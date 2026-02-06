Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

MONCLOVA, COAH.- El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) entró en su fase decisiva con la publicación de la convocatoria oficial emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, documento que establece un blindaje jurídico para impedir que la antigua administración retome el control de la empresa.

Las bases de la subasta, contenidas en un expediente de 421 páginas avalado por la sindicatura, detallan los activos de la siderúrgica y fijan los lineamientos que deberán cumplir los grupos empresariales interesados en adquirir la unidad productiva con sede en Monclova.

Uno de los puntos centrales se encuentra en el artículo 4.2.1, donde se establece la exclusión de cualquier persona que mantenga o haya mantenido vínculos laborales, profesionales o familiares con exdirectivos de la empresa durante los últimos diez años. La restricción alcanza hasta el cuarto grado de parentesco con antiguos integrantes del Consejo de Administración de Grupo Acerero del Norte (GAN).

Con ello, el proceso cierra la puerta a Alonso Ancira Elizondo, así como a familiares, exsocios mayoritarios y figuras vinculadas a la gestión anterior, evitando que puedan participar directa o indirectamente, incluso a través de terceros.

CALENDARIO, FILTROS Y GARANTÍA MILLONARIA

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, la subasta se encuentra actualmente en la etapa de recepción de cartas de intención y documentación para la precalificación de los interesados.

El cronograma oficial establece que el 13 de febrero se llevará a cabo la precalificación de inversionistas. El 16 de febrero se notificarán los resultados y se abrirá un periodo de impugnaciones, el cual deberá resolverse a más tardar el 23 del mismo mes.

Los aspirantes que superen los filtros jurídicos y financieros deberán presentar, antes del 25 de febrero, una garantía de seriedad superior a 2 mil 023 millones de pesos, requisito indispensable para continuar en la puja.

El valor mínimo fijado para la subasta asciende a mil 127 millones 378 mil 060 dólares, cifra equivalente al 85 por ciento del valor total del avalúo de la unidad productiva. Este monto constituye el piso para las ofertas formales que serán presentadas en la Ciudad de México.

DEFINICIÓN FINAL EN EL PODER JUDICIAL

La audiencia definitiva se celebrará el 27 de febrero en la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicada en la colonia Guadalupe Inn, en la capital del País. En ese acto se determinará qué grupo empresarial asumirá el control de la acerera más relevante de la región centro de Coahuila.

La resolución no solo marcará el destino corporativo de AHMSA, sino que tendrá implicaciones económicas y sociales para miles de trabajadores y para la dinámica productiva de Monclova, donde la siderúrgica ha sido históricamente un eje de desarrollo industrial.