Conmemoran en Colegio María Montessori gesta heroica de los Niños Héroes en Monclova

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    Conmemoran en Colegio María Montessori gesta heroica de los Niños Héroes en Monclova
    Autoridades municipales y estudiantes del Colegio María Montessori participaron en la ceremonia por el 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. CORTESÍA

Autoridades municipales y comunidad escolar recordaron el valor de los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847

MONCLOVA, COAH.- Con un evento cívico en el Colegio María Montessori, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez encabezó este lunes el inicio de semana con la conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del plantel educativo, donde autoridades y comunidad escolar recordaron el valor y patriotismo de los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

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El Presidente Municipal destacó la importancia de mantener vivas las fechas históricas y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por los símbolos patrios y los valores que forman parte de la identidad nacional.

Villarreal Pérez agradeció al teniente coronel Jorge Luis Cigarroa por hacerlos partícipes de esta conmemoración, así como a los directivos del Colegio María Montessori por permitir la realización del evento en sus instalaciones.

A través de estas actividades cívicas, el Ayuntamiento de Monclova refrenda su compromiso de promover la cultura, la historia y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y jóvenes.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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