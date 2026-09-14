Conmemoran en Colegio María Montessori gesta heroica de los Niños Héroes en Monclova

La ceremonia se realizó en las instalaciones del plantel educativo, donde autoridades y comunidad escolar recordaron el valor y patriotismo de los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

MONCLOVA, COAH.- Con un evento cívico en el Colegio María Montessori, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez encabezó este lunes el inicio de semana con la conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

El Presidente Municipal destacó la importancia de mantener vivas las fechas históricas y fomentar entre las nuevas generaciones el respeto por los símbolos patrios y los valores que forman parte de la identidad nacional.

Villarreal Pérez agradeció al teniente coronel Jorge Luis Cigarroa por hacerlos partícipes de esta conmemoración, así como a los directivos del Colegio María Montessori por permitir la realización del evento en sus instalaciones.

A través de estas actividades cívicas, el Ayuntamiento de Monclova refrenda su compromiso de promover la cultura, la historia y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y jóvenes.