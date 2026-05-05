Conmemoran en Monclova el 5 de Mayo con actos cívicos y toma de protesta del SMN

MONCLOVA, COAH.- En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, el Gobierno Municipal de Monclova participó en diversas actividades cívicas realizadas este 5 de mayo, encabezadas por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, con el objetivo de fortalecer los valores y la identidad nacional. Como parte de la jornada conmemorativa, autoridades municipales acudieron al plantel CECyTEC Sur, donde se llevaron a cabo actos cívicos enfocados en la formación académica y ciudadana de las y los estudiantes. Durante el evento se destacó la importancia de esta fecha histórica, que recuerda la victoria del Ejército Mexicano y refuerza el orgullo por el país.

Se resaltó que este tipo de espacios contribuyen al desarrollo de valores, el sentido de pertenencia y la participación activa de la juventud en su comunidad, al tiempo que fomentan una conciencia cívica más sólida entre las nuevas generaciones. El Ayuntamiento de Monclova reiteró su compromiso de impulsar actividades dentro de los planteles educativos del municipio, con la finalidad de formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno social.

Como parte de la misma conmemoración, el alcalde también participó en la ceremonia realizada en el 105 Batallón de Infantería, donde se llevó a cabo la toma de protesta de bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2007. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer los valores cívicos y sociales, así como mantener viva la memoria histórica entre la población monclovense.

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