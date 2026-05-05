SE revisa proyectos energéticos de Coahuila que fueron incluidos en anuncio federal

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    SE revisa proyectos energéticos de Coahuila que fueron incluidos en anuncio federal
    Luis Olivares dijo que quedaron de confirmar está misma semana si serán parte o no de ese anuncio REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Además llegó una comitiva de la Universidad de Arizona para avanzar en tema de semiconductores

Luego de que en el marco del Plan México se firmara la autorización inmediata para proyectos de inversión, entre ellos para energías renovables, la Secretaría de Economía informó que está revisando si entre ellos está alguno de los ocho proyectos que siguen pendientes en Coahuila.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, dijo que estuvo en ese evento, sin embargo ahí no les confirmaron que estuvieran estos proyectos entre los anunciados.

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Esos ocho proyectos de energías eólica y renovables se ubican en las Regiones Sureste y Laguna de Coahuila, sin embargo, añadió que independientemente de que estén o no de manera inmediata, este anuncio demuestra que existe una apertura y eso es muy bueno para el país y para el estado.

“Al final del día también hemos hablado del hospedaje industrial y la necesidad de energía para pode recibir las inversiones que promocionamos”, aseguró.

LLEGA COMITIVA DE UNIVERSIDAD DE ARIZONA POR TEMA DE SEMICONDUCTORES

El secretario de Economía también dio a conocer que esta semana llegó a Coahuila una comitiva de la Universidad de Arizona, pues ayer estuvieron trabajando y hoy con cámaras empresariales, universidades y escuelas técnicas están en la Región Laguna para hacer el mismo ejercicio.

“Toda está semana estarán por aquí para empezar con los trabajos de ese Plan Estatal de Semiconductores que el Gobernador firmó y que nos puso a trabajar en él para recibir a está industria en el estado”, aseguró.

Informó que esa comitiva de la Universidad de Arizona en Coahuila están levantando información sobre el tipo de carreras que existen y los planes de estudio de las universidades, mientras que las cámaras y las empresas están viendo qué factibilidad tienen para poder incursionar en estos sectores y de ahí partir en el plan que se estará trabajando.

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