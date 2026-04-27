Continúan ajustes... dan de baja a Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, Delegación Centro

El delegado Everardo Lazo Chapa confirmó que, además de las separaciones ya efectuadas, existen otros dos elementos que actualmente se encuentran en proceso administrativo, por lo que también serán dados de baja en los próximos días, una vez que concluyan los procedimientos correspondientes.

Como parte de un proceso de ajuste tras la reciente llegada del delegado regional de la Fiscalía General del Estado , se dio la baja de otros dos Ministerios Públicos, y se prevén al menos dos más durante la semana en curso.

Señaló que estos movimientos forman parte de una reestructuración interna en la delegación Centro, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía y garantizar un mejor desempeño en la procuración de justicia en la región.

Aunque no se detallaron las causas específicas de cada caso, subrayó que se trata de acciones derivadas de procesos internos, en apego a los lineamientos y normativas de la institución.

Durante las primeras semanas tras su llegada al frente de la FGE, se registraron las primeras bajas de personal que no se alineó a su metodología de trabajo. En ese periodo, tres personas presentaron su renuncia, entre ellas agentes del Ministerio Público y personal administrativo, tanto de la delegación local como de áreas foráneas.

Por ahora siguen los movimientos en la dependencia, afirmó el funcionario en entrevista con VANGUARDIA.