La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana

La Mandinga, la mina de oro del Clan del Golfo que opera en una base militar colombiana

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The New York Times
por The New York Times

Fue durante mi tercera visita a La Mandinga, una mina de oro controlada por un cartel de la droga colombiano, cuando comprendí hasta qué punto habían fracasado las instituciones que se supone que deben impedir la minería ilegal

Internacional
/ 27 abril 2026
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Por: Federico Rios

La mina colindaba con una base militar colombiana. ¿No les preocupaba operar tan cerca de las autoridades? Después de todo, la mina financiaba al tristemente célebre cartel del Clan del Golfo.

Pero nada de eso. A mí, y a mis colegas, un minero nos dijo que la operación se había extendido incluso más allá de la línea del perímetro militar y que los trabajadores extraían oro directamente en la base.

“Si quiere vuele el dron y mire”, dijo el minero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-casa-de-la-moneda-de-eu-compra-oro-de-un-cartel-de-colombia-y-lo-vende-como-estadounidense-JJ20292830

Así lo hicimos y las imágenes eran claras: mineros con mangueras de alta presión estaban destrozando una zona boscosa de la base, sede del Batallón Rifles 31, una unidad militar colombiana. Pudimos ver lo que parecía ser un límite, pero no había rastro de una cerca que separara la base de La Mandinga. Tras compartir las imágenes con los militares y solicitar comentarios, el comandante de la base, el coronel Daniel Echeverry, negó que se estuviera extrayendo oro en su base.

$!Los pozos mineros fangosos del lado derecho se encuentran en propiedad militar. La operación se ha expandido progresivamente hacia la piscina y los edificios anexos de la base.
Los pozos mineros fangosos del lado derecho se encuentran en propiedad militar. La operación se ha expandido progresivamente hacia la piscina y los edificios anexos de la base. The New York Times

Eso no tenía sentido. Los generadores diésel de una mina en funcionamiento son ensordecedores y, por las imágenes de satélite, pudimos ver que las minas se habían extendido hasta unos 137 metros de la piscina privada y las dependencias de la base.

El coronel Echeverry me invitó a la base para hablar, así que fui. Me dijo que en los seis meses que llevaba al mando había tenido conocimiento de los mineros ilegales de al lado, pero señaló que el ejército dudaba en emprender acciones armadas contra civiles, aunque estuvieran cometiendo delitos. Sin embargo, insistió en que los mineros no estaban en la base.

Como periodista, no me dedico a conducir a las autoridades al lugar de una actividad delictiva. Nunca quiero formar parte de la historia. Pero estaba frente a un coronel que negaba, oficialmente, lo que había visto con mis propios ojos.

Así que le pregunté si podíamos dar un paseo.

$!Los oficiales habían negado que se estuviera llevando a cabo una operación ilegal de extracción de oro a gran escala a poca distancia de sus puestos.
Los oficiales habían negado que se estuviera llevando a cabo una operación ilegal de extracción de oro a gran escala a poca distancia de sus puestos. The New York Times

Podía oír los generadores a lo lejos. Al cabo de cinco minutos, el bosque se abrió a un panorama de tierra removida y pozos fangosos. Mineros con mangueras de alta presión estaban realizando una operación ilegal de extracción de oro a gran escala, tal como habíamos visto desde el cielo.

El coronel Echeverry se quedó helado. “Esto es en terrenos de la base”, dijo y les ordenó a los mineros que se marcharan. “Esto es propiedad privada del Ministerio de Defensa, nosotros podemos dispararles por estar aquí”, gritó.

No sé si los mineros habían estado trabajando allí subrepticiamente o si se habían puesto de acuerdo con alguien de la base. En cualquier caso, esperaba que se dispersaran.

En lugar de eso, gritaron obscenidades y siguieron trabajando.

Como estábamos en una base militar, los refuerzos estaban cerca.

Llegaron soldados con bidones de gasolina. Rociaron el equipo minero y le prendieron fuego.

“No, ya nos vamos, no queme el motor, no tienen por qué quemar los motores”, gritó un minero que trabajaba en calzoncillos. Maldijo a los soldados antes de agarrar su oro y salir corriendo.

Algunos mineros sacaron machetes. Otros lanzaron piedras. Los soldados empezaron a cortar mangueras con motosierras.

Los trabajadores intentaron rescatar su equipo y apagar las llamas con baldes de agua fangosa de los pozos dejados por la misma minería.

$!Mineros intentan salvar su equipo en llamas después de que soldados le prendieran fuego.
Mineros intentan salvar su equipo en llamas después de que soldados le prendieran fuego. FEDERICO RIOS / NYT

Los mineros deben pagar al grupo armado ilegal Clan del Golfo un impuesto por el derecho a explotar La Mandinga. Estaba claro que, en lo que respecta a muchos de ellos, creían que ese derecho se extendía hasta el lugar donde nos encontrábamos, fuera o no propiedad militar.

Un minero amenazó al coronel con un palo. Luego nos roció a los soldados y a mí con gasolina y gritó: “Nos vamos a prender todos, nos vamos a prender”.

El coronel dijo que era hora de irse. Los soldados y yo nos retiramos.

El coronel Echeverry parecía conmocionado. Supervisa a unos 800 hombres que se encargan de reprimir al clan y a otros grupos armados de la zona. El comercio del oro permite que esos grupos tengan un gran número de armas a su disposición y mantengan el control de la región.

No había ido a La Mandinga para informar sobre la base militar. Fui porque me había enterado que el oro del Clan del Golfo estaba llegando a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de las leyes que exigen que la Casa de la Moneda solo compre oro extraído en Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fallecidos-por-atentado-explosivo-en-colombia-suben-a-20-inicia-identificacion-de-cuerpos-CH20275997

Al principio, Echeverry tuvo ante mis hallazgos la misma reacción que habían mostrado muchos otros en la cadena de suministro de oro. Al igual que la Casa de la Moneda, sus proveedores y los exportadores que envían el oro a Estados Unidos, Echeverry había insistido en que era imposible que el oro ilícito circulara delante de sus narices.

Cuando le mostré las pruebas, dijo, como todo el mundo, que estaba sorprendido y prometió tomar medidas enérgicas.

Eso me dejó con una duda: para nosotros fue muy fácil localizar ese oro. ¿Quizá los demás ni siquiera lo estaban buscando?

c. 2026 The New York Times Company

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