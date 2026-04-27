POLITICÓN: Entre Lamborghinis y pleitos vulgares, Tony Flores estuvo a nada de quedarse sin candidatura en la 4T

I. AVANZA En sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a realizarse mañana, será votado –por fin– el dictamen de la propuesta de reformas a la legislación que regula el mercado de los seguros de gastos médicos mayores en el país. La propuesta ha sido impulsada desde hace más de un año por el saltillense Jericó Abramo Masso y durante los últimos 14 meses ha venido ganando adhesiones entre integrantes de todos los grupos parlamentarios. Se prevé por ello que recibirá apoyo unánime en la sesión de la Comisión y ya nada más falta que se le ponga fecha a su discusión y votación en el pleno.

II. ¿SIN OBSTÁCULOS? Por lo que se ha dicho hasta ahora, por parte de los representantes de las diferentes fuerzas políticas, la iniciativa tendría que avanzar con rapidez para que, una vez aprobada en comisiones, pase al pleno y de allí se remita a la Cámara de Senadores para completar el trámite legislativo. Esperemos que no ocurra una “contingencia política” en los próximos días y, como ha ocurrido de forma repetida, se ponga nuevamente en pausa la iniciativa...

III. SE RECOMPUSO Respecto del comentario publicado ayer en este espacio, relativo a los rumores que corren en torno a la candidatura del petista Antonio Flores Guerra, nos cuentan los enterados que sí estuvo en duda su inclusión en la lista de aspirantes de la cuatroté a integrar la próxima Legislatura estatal. Y es que los escándalos provocados por su afición a los autos de superlujo, así como la vulgaridad de los pleitos en que se enzarzó con Limbar Valdez y Francisco Tobías, llevaron al dueño... ¡perdón!, al dirigente del PT, Alberto Anaya, a considerar que quizá no sería la opción más conveniente para representar a dicha fuerza política. IV. DERECHITO... Al final, la sociedad... ¡perdón otra vez!, la coincidencia de objetivos e ideales con Ricardo “El Tigre” Mejía se impuso y Flores no solamente recuperó para los intereses de su familia... o sea: para los del petismo de la Carbonífera, la candidatura de mayoría e incluso el ser incluido en la lista de quienes podrán seguir cobrando... ¡no!, sirviendo al pueblo de Coahuila desde el Poder Legislativo local. Eso, desde luego, si los criterios de paridad de género no se interponen en sus planes.

V. GESTIÓN Nos comentan que los anuncios realizados en materia de infraestructura de salud para el magisterio en Coahuila se concretarán. La clínica de San Buenaventura, que entrará en operación el 1 de mayo y será inaugurada a mediados del mes, es reflejo de gestiones que finalmente tuvieron eco. Detrás, nos dicen, está la insistencia de Everardo Padrón, desde la Sección 5 del SNTE, acompañada por el peso político del senador morenista y dirigente nacional Alfonso Cepeda. Una demanda de años que hoy empieza a concretarse y abre la puerta para proyectos como el de Ciudad Acuña. VI. AVANCE Porque esa otra gestión, se afirma, también tuvo eco en el ámbito federal. La intervención de la dirigencia nacional del SNTE permitió que el tema avanzara ante Martí Batres, director general del ISSSTE, para la asignación de recursos. Más allá de lecturas políticas, el dato es claro: proyectos que durante años se mantuvieron como promesa, hoy están cerca de materializarse. Ahora lo importante será que estos avances se traduzcan en una atención médica oportuna y de calidad. VII. PRIMERA MUJER Fue nombrada secretaria general de la CNOP en Coahuila la profesora Delia Margarita Siller. Nos dicen que, aunque ya venía desempeñando funciones de dirigencia estatal, es hasta ahora que se formaliza su posición tras la renuncia de su antecesor, Samuel Rodríguez, en marzo del año pasado. El dato relevante va más allá del perfil: aunque a nivel nacional el denominado “sector popular” ya había sido dirigido por una mujer, en Coahuila eso ocurre por primera ocasión en 84 años. El hecho no es menor, sobre todo tratándose de una de las estructuras más tradicionales del PRI. VIII. APERTURA REAL Y es que, nos comentan, mientras el expartidazo ha sido obligado –como todos los demás– por las normas electorales a abrir espacios a las mujeres, no sucede lo mismo en sus organizaciones afiliadas, como la CNOP. Por eso cobra mayor relevancia el nombramiento. No es sólo un relevo, es un movimiento dentro de una estructura históricamente cerrada. Habrá que ver si este paso se mantiene como parte de una nueva dinámica... o si queda como una excepción dentro del sistema.

IX. ¿FABRICACIONES? Dado el ego descomunal que caracteriza a Donald Trump, hay quienes ya piensan que quiere desplazar a Fidel Castro como el mandatario que ha sobrevivido a más atentados en el mundo. Está difícil, claro, porque el extinto cubano aseguraba haber sobrevivido a más de 600 atentados en su contra, pero el neoyorquino ahí la lleva. El señalamiento anterior se debe a que no son pocas las voces que han hecho circular teorías conspiratorias en el sentido de que es muy curioso que el más reciente atentado contra el mandatario estadounidense coincida con uno de sus peores momentos en materia de popularidad. Piensa mal y acertarás, dice la voz popular...