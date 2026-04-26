¿Traición a la patria en Chihuahua?

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Opinión
/ 26 abril 2026
    ¿Traición a la patria en Chihuahua?
    EL UNIVERSAL

No es gratuito que la Presidenta se haya apurado a enviar comunicados a cada una de las entidades para informar lo que debieran todos conocer: el cumplimiento del marco legal mexicano

Nunca antes en los acontecimientos recientes del país se había dado una situación tan grave: los datos hasta ahora disponibles permiten afirmar, con alta probabilidad, que elementos extranjeros actuaron violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y atentando contra la Ley de Seguridad Nacional, con autorización y bajo la petición del Gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos.

No es cosa menor. Este tipo de autorizaciones sólo compete a la Presidencia de la República y al Senado. Además, es la presidenta Claudia Sheinbaum quien lidera la política exterior mexicana. Así, el gobierno de Campos invadió facultades en un marco que ella no debe ignorar.

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La presencia de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quienes colaboraron a petición del gobierno chihuahuense, podría derivar en el delito de traición a la patria, el cual está contemplado en los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal.

Este escándalo derivó en la revisión y viralización de declaraciones que hace poco más de un mes hiciera el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, quien afirmó que mantienen colaboración con el gobierno y agencias estadounidenses.

Cautelosa, como se ha caracterizado su intervención pública, la Presidenta de México ya colocó la falla claramente en el Gobierno de Chihuahua; de paso, declaró que el embajador de Estados Unidos debió informar de esto, pero hasta ahí.

Y parece un chiste macabro que la gobernadora de Chihuahua haya creado una unidad especializada para investigar estos hechos ocurridos, es decir, la presencia de agentes estadounidenses en el aparente desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas y otras drogas, que se ha catalogado como uno de los más grandes del país, así como el deceso de dichos agentes y las muertes de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, y del agente Manuel Méndez Montes.

Esta dichosa unidad ya está a cargo de quien se desempeñará como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Paola Chávez Villanueva. ¿Qué va a hacer una funcionaria de Campos para autoinvestigar al gobierno de Campos? ¿Y qué hace una servidora pública sin experiencia en estas delicadas cuestiones?

Esta “unidad especializada” no encaja en delitos que involucran a personas extranjeras, pues son de orden federal y no corresponden a la Fiscalía estatal ni a ninguna instancia creada en Chihuahua. Es por ello que la carpeta de investigación debe ser generada por la Fiscalía General de la República (FGR) y, si se judicializa, es muy probable que se determine que hay traición a la patria, con las sanciones correspondientes.

Como resultado de estos graves hechos, los cuales se desconocerían si no fuera por un accidente automovilístico que derivó en explosión, el Senado ha “invitado” a la titular de Chihuahua y a su fiscal general para que esclarezcan lo ocurrido.

Una de las posturas constantes de la Presidenta de México puede resumirse en una frase reciente, que bien pudiera ser una insignia de su gobierno, al que le ha tocado enfrentar la peor cara del trumpismo y navegar con la incidencia del intervencionismo norteamericano en otros países: “Sí hay colaboración, sí hay coordinación, pero no subordinación ni injerencismo, porque la soberanía no se negocia”.

Sume usted, querido lector, lectora, la construcción de la llamada Torre Centinela que el actual gobierno chihuahuense está por concluir; son 20 pisos en el centro de Ciudad Juárez, concebidos para albergar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, así como lo lee, con todas las dudas que existen a partir de estos hechos. Este edificio incluye más de cuatro mil cámaras de videovigilancia en diversos municipios, las cuales ya están instaladas; todo ello, con un programa de inteligencia artificial que emplea un software para reconocimiento facial, análisis de patrones delictivos y lectura de placas.

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No es gratuito que la Presidenta se haya apurado a enviar comunicados a cada una de las entidades de la República para informar lo que debieran todos conocer: el cumplimiento del marco legal mexicano. ¿Qué se está fraguando en la oscuridad y ante el desconocimiento del pueblo de México?

El vocablo “traición” proviene del latín traditio, traditionis, que significa “entrega” o “transmisión”, derivado del verbo “tradere”, que refiere a entregar, pasar a otro lado. El término evolucionó para significar la entrega de alguien o algo al enemigo, rompiendo la confianza o la lealtad.

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Claudia Luna Fuentes

Claudia Luna Fuentes. (Monclova, Coahuila, 1969). Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024-2027). Es licenciada en ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila, Maestra en Historia Contemporánea por la IBERO Saltillo y doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Entre sus libros de poemas figuran Amenazado y brillante (Mantis Editores, México 2025), Donde la piel (Mantis Editores y CONARTE, México 2019), Carne para las flores, antología personal (Aullido libros, España 2011), Ruido de hormigas (Gatsby Ediciones, México 2005) y Casa de sol (FECA-CONACULTA, 1995). Entre otras antologías, aparece en el Anuario de poesía mexicana (Fondo de Cultura Económica, 2006), en Hacia un azul imposible (CEPE-UNAM/El tapiz del unicornio, 2023) y en Semillas de Nuestra Tierra. Muestra Ecopoética Mexicana (Grupo de Investigaciones Poéticas de la Madre Tierra y Cactus del viento, 2023).

Entre las revistas en las que ha publicado, destacan Southwest review, Dallas TX volumen 109, número 2; la revista de poesía contemporánea de Valencia 21veintiúnversos y Lichtungen, en el apartado Literatura del norte de México. Sus poemas traducidos, se imprimieron en muro en el Instituto Cultural de México en París, acompañando esculturas de Avelina y Alejandro Fuentes Quezada en la exposición Extinción Continua (2021). Fotografías medioambientales y video poemas fueron exhibidos en la Galería Mohammed Drissi, en Tánger (2021). Participó en una mesa literaria y en la muestra de arte visual coahuilense titulada Segar el mar con un poema visual, dentro del 49 Festival Cervantino (2022). Una selección de poemas sonoros trabajados alrededor del poema Piedra de Sol, de Octavio Paz, se dejaron escuchar en el Memorial Marie-José Tramini y Octavio Paz, en el Colegio de San Ildefonso, dentro del Festival Naturaleza y Poesía 2023 organizado por la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz.

En junio de 2024 fue invitada por la Universidad de Varsovia a compartir sus procesos creativos. Fue becaria del FONCA, FORCA y PECDA. Parte de su poesía ha sido traducida al árabe, francés, alemán, inglés y polaco. Hasta el día de hoy se desempeña como directora de divulgación científica y proyectos en el Museo del Desierto, de Saltillo, Coahuila, México, donde es integrante fundadora. Parte de su trabajo se encuentra en el portal virtual www.thenatureofcities.com, al lado de artistas medioambientales del mundo y en sus sitios https://claudialunafuentes.com

IG: @clunafuentes

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