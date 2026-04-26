¿Traición a la patria en Chihuahua?

No es cosa menor. Este tipo de autorizaciones sólo compete a la Presidencia de la República y al Senado. Además, es la presidenta Claudia Sheinbaum quien lidera la política exterior mexicana. Así, el gobierno de Campos invadió facultades en un marco que ella no debe ignorar.

Nunca antes en los acontecimientos recientes del país se había dado una situación tan grave: los datos hasta ahora disponibles permiten afirmar, con alta probabilidad, que elementos extranjeros actuaron violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y atentando contra la Ley de Seguridad Nacional, con autorización y bajo la petición del Gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos .

La presencia de dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quienes colaboraron a petición del gobierno chihuahuense, podría derivar en el delito de traición a la patria, el cual está contemplado en los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal.

Este escándalo derivó en la revisión y viralización de declaraciones que hace poco más de un mes hiciera el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, quien afirmó que mantienen colaboración con el gobierno y agencias estadounidenses.

Cautelosa, como se ha caracterizado su intervención pública, la Presidenta de México ya colocó la falla claramente en el Gobierno de Chihuahua; de paso, declaró que el embajador de Estados Unidos debió informar de esto, pero hasta ahí.

Y parece un chiste macabro que la gobernadora de Chihuahua haya creado una unidad especializada para investigar estos hechos ocurridos, es decir, la presencia de agentes estadounidenses en el aparente desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas y otras drogas, que se ha catalogado como uno de los más grandes del país, así como el deceso de dichos agentes y las muertes de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, y del agente Manuel Méndez Montes.

Esta dichosa unidad ya está a cargo de quien se desempeñará como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Wendy Paola Chávez Villanueva. ¿Qué va a hacer una funcionaria de Campos para autoinvestigar al gobierno de Campos? ¿Y qué hace una servidora pública sin experiencia en estas delicadas cuestiones?

Esta “unidad especializada” no encaja en delitos que involucran a personas extranjeras, pues son de orden federal y no corresponden a la Fiscalía estatal ni a ninguna instancia creada en Chihuahua. Es por ello que la carpeta de investigación debe ser generada por la Fiscalía General de la República (FGR) y, si se judicializa, es muy probable que se determine que hay traición a la patria, con las sanciones correspondientes.

Como resultado de estos graves hechos, los cuales se desconocerían si no fuera por un accidente automovilístico que derivó en explosión, el Senado ha “invitado” a la titular de Chihuahua y a su fiscal general para que esclarezcan lo ocurrido.

Una de las posturas constantes de la Presidenta de México puede resumirse en una frase reciente, que bien pudiera ser una insignia de su gobierno, al que le ha tocado enfrentar la peor cara del trumpismo y navegar con la incidencia del intervencionismo norteamericano en otros países: “Sí hay colaboración, sí hay coordinación, pero no subordinación ni injerencismo, porque la soberanía no se negocia”.

Sume usted, querido lector, lectora, la construcción de la llamada Torre Centinela que el actual gobierno chihuahuense está por concluir; son 20 pisos en el centro de Ciudad Juárez, concebidos para albergar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, así como lo lee, con todas las dudas que existen a partir de estos hechos. Este edificio incluye más de cuatro mil cámaras de videovigilancia en diversos municipios, las cuales ya están instaladas; todo ello, con un programa de inteligencia artificial que emplea un software para reconocimiento facial, análisis de patrones delictivos y lectura de placas.