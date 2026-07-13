COPROVVI alza la voz y exige justicia para Silvia, ultimada a golpes por su ex pareja en Monclova

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    COPROVVI alza la voz y exige justicia para Silvia, ultimada a golpes por su ex pareja en Monclova
    La asociación manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y pidió protección durante las investigaciones. REDES SOCIALES

MONCLOVA, COAH.- El feminicidio de Silvia Ochoa Ramos, de 38 años de edad, continúa generando indignación en Monclova. Ahora fue el Centro de Orientación y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar (COPROVVI A.C.) quien condenó enérgicamente el crimen y exigió a las autoridades una investigación con perspectiva de género, la pronta detención del presunto responsable y que el caso no quede impune.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/otro-presunto-feminicidio-sacude-a-coahuila-mujer-es-ultimada-dentro-de-su-vivienda-en-monclova-JC22133930

A través de un pronunciamiento público, la asociación señaló que Silvia no es una estadística más, sino una mujer, madre y trabajadora cuya vida fue arrebatada por la violencia feminicida, por lo que hizo un llamado a no normalizar este tipo de hechos.

“Las mujeres merecen vivir libres de violencia. No podemos normalizar ni guardar silencio ante un feminicidio más. Exigimos verdad, justicia y que este caso no quede impune”, expresó la organización.

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Asimismo, COPROVVI manifestó su solidaridad con los hijos de Silvia, así como con su familia, amistades y todas las personas cercanas que hoy enfrentan su pérdida.

La asociación también pidió que la investigación se lleve a cabo con total diligencia y bajo los protocolos con perspectiva de género, además de que se brinden medidas de protección a la familia de la víctima mientras continúan las indagatorias.

Finalmente, reiteró que las mujeres no están solas y llamó a la sociedad a mantenerse unida para exigir justicia.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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