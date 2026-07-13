$!COPROVVI alza la voz y exige justicia para Silvia, ultimada a golpes por su ex pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El feminicidio de Silvia Ochoa Ramos, de 38 años de edad, continúa generando indignación en Monclova. Ahora fue el Centro de Orientación y Protección a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar (COPROVVI A.C.) quien condenó enérgicamente el crimen y exigió a las autoridades una investigación con perspectiva de género, la pronta detención del presunto responsable y que el caso no quede impune.

A través de un pronunciamiento público, la asociación señaló que Silvia no es una estadística más, sino una mujer, madre y trabajadora cuya vida fue arrebatada por la violencia feminicida, por lo que hizo un llamado a no normalizar este tipo de hechos. “Las mujeres merecen vivir libres de violencia. No podemos normalizar ni guardar silencio ante un feminicidio más. Exigimos verdad, justicia y que este caso no quede impune”, expresó la organización.

Asimismo, COPROVVI manifestó su solidaridad con los hijos de Silvia, así como con su familia, amistades y todas las personas cercanas que hoy enfrentan su pérdida. La asociación también pidió que la investigación se lleve a cabo con total diligencia y bajo los protocolos con perspectiva de género, además de que se brinden medidas de protección a la familia de la víctima mientras continúan las indagatorias. Finalmente, reiteró que las mujeres no están solas y llamó a la sociedad a mantenerse unida para exigir justicia.

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