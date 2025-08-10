Coronan a Esmeralda Rojas; ya es la nueva Reina del Adulto Mayor en Ciudad Frontera
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La comunidad se reunió en la explanada de la colonia Guadalupe Borja, para celebrar una ceremonia que combinó tradición y espectáculo
CIUDAD FRONTERA, COAH.- La explanada de la colonia Guadalupe Borja se llenó de emoción, música y tradición el pasado viernes, con la Coronación de la Reina del Adulto Mayor 2025–2026 en Frontera.
En un ambiente festivo y familiar, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, junto con el DIF Municipal y DIF Coahuila, coronó a Esmeralda Rojas como Reina; María de la Luz Gaona recibió el título de Princesa; y María de la Luz Moncada fue designada Duquesa del Adulto Mayor.
TE PUEDE INTERESAR: Fifty Doctors Hospital invertirá 500 mdp en Piedras Negras, generará más de 350 empleos en operación
La ceremonia honró el legado de quienes han construido la comunidad con esfuerzo y dedicación.
La presidenta municipal extendió su gratitud a la reina saliente, Olga Berlanga, reconociendo su entrega en cada actividad. Además, la celebración contó con un variado espectáculo: música, animación, baile, una puesta en escena con artistas sobre zancos, robots y otras sorpresas.
El evento también reforzó la fraternidad regional gracias a la participación de embajadoras de los 12 municipios de la región Centro, que acompañaron a las nuevas soberanas en un gesto simbólico de unión entre comunidades.
Estas coronaciones forman parte de un rico legado de celebraciones similares en Coahuila y regiones vecinas. En Castaños, apenas el 8 de agosto, Sandra Luz I fue elegida como Reina del Adulto Mayor en una ceremonia marcada por la emotividad, el reconocimiento público y la presencia institucional-