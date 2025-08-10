Coronan a Esmeralda Rojas; ya es la nueva Reina del Adulto Mayor en Ciudad Frontera

Monclova
/ 10 agosto 2025
    Coronan a Esmeralda Rojas; ya es la nueva Reina del Adulto Mayor en Ciudad Frontera
    La alcaldesa Sari Pérez Cantú entrega la banda y coloca la corona a la Reina del Adulto Mayor 2025–2026. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La comunidad se reunió en la explanada de la colonia Guadalupe Borja, para celebrar una ceremonia que combinó tradición y espectáculo

CIUDAD FRONTERA, COAH.- La explanada de la colonia Guadalupe Borja se llenó de emoción, música y tradición el pasado viernes, con la Coronación de la Reina del Adulto Mayor 2025–2026 en Frontera.

En un ambiente festivo y familiar, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, junto con el DIF Municipal y DIF Coahuila, coronó a Esmeralda Rojas como Reina; María de la Luz Gaona recibió el título de Princesa; y María de la Luz Moncada fue designada Duquesa del Adulto Mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Fifty Doctors Hospital invertirá 500 mdp en Piedras Negras, generará más de 350 empleos en operación

La ceremonia honró el legado de quienes han construido la comunidad con esfuerzo y dedicación.

La presidenta municipal extendió su gratitud a la reina saliente, Olga Berlanga, reconociendo su entrega en cada actividad. Además, la celebración contó con un variado espectáculo: música, animación, baile, una puesta en escena con artistas sobre zancos, robots y otras sorpresas.

$!Esmeralda, María de la Luz Gaona y María de la Luz Moncada, representarán a las mayores durante un año.
Esmeralda, María de la Luz Gaona y María de la Luz Moncada, representarán a las mayores durante un año. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El evento también reforzó la fraternidad regional gracias a la participación de embajadoras de los 12 municipios de la región Centro, que acompañaron a las nuevas soberanas en un gesto simbólico de unión entre comunidades.

Estas coronaciones forman parte de un rico legado de celebraciones similares en Coahuila y regiones vecinas. En Castaños, apenas el 8 de agosto, Sandra Luz I fue elegida como Reina del Adulto Mayor en una ceremonia marcada por la emotividad, el reconocimiento público y la presencia institucional-

Temas


adultos mayores
coronación

Localizaciones


Ciudad Frontera

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su triunfo en Italia, alzando el nombre de México en el escenario internacional.

Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial
Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME.

Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
Los participantes en la Gran Cabalgata podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.

Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe
true

POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal
Distracción

Distracción
...Otra de vaqueros

...Otra de vaqueros