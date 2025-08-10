Coronan a Esmeralda Rojas; ya es la nueva Reina del Adulto Mayor en Ciudad Frontera

CIUDAD FRONTERA, COAH.- La explanada de la colonia Guadalupe Borja se llenó de emoción, música y tradición el pasado viernes, con la Coronación de la Reina del Adulto Mayor 2025–2026 en Frontera.

En un ambiente festivo y familiar, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, junto con el DIF Municipal y DIF Coahuila, coronó a Esmeralda Rojas como Reina; María de la Luz Gaona recibió el título de Princesa; y María de la Luz Moncada fue designada Duquesa del Adulto Mayor.

La ceremonia honró el legado de quienes han construido la comunidad con esfuerzo y dedicación.

La presidenta municipal extendió su gratitud a la reina saliente, Olga Berlanga, reconociendo su entrega en cada actividad. Además, la celebración contó con un variado espectáculo: música, animación, baile, una puesta en escena con artistas sobre zancos, robots y otras sorpresas.