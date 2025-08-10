Fifty Doctors Hospital invertirá 500 mdp en Piedras Negras, generará más de 350 empleos en operación

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una inversión estimada en 500 millones de pesos y un modelo innovador de participación médica y privada, el proyecto Fifty Doctors Hospital iniciará su construcción en un plazo máximo de dos meses en Piedras Negras, con el objetivo de fortalecer el turismo médico y la atención de alta especialidad.

El anuncio se realizó durante una reunión encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez y la directora de Fomento Económico y Turismo, Lynda Cobos, con los representantes del hospital, Javier de Lope y Javier Ramos.

En el encuentro se destacó que Piedras Negras se ha convertido en un punto estratégico para la inversión privada, particularmente en el rubro de salud y turismo médico, considerado uno de los ejes prioritarios de desarrollo local.

Jacobo Rodríguez reafirmó su compromiso de promover alianzas que impulsen el crecimiento económico y fortalezcan los servicios de salud: “Nuestra meta es atraer inversiones que no solo generen empleos, sino que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló.

UN MODELO INCLUYENTE Y DE COLABORACIÓN MÉDICA

El director general de Fifty Doctors Hospital, Javier de Lope, aclaró que la llegada del nuevo hospital no pretende competir con las clínicas y hospitales ya establecidos, sino complementarlos y ampliar la oferta médica.

“En 80 años no ha quebrado ningún hospital en México por la llegada de otro. Queremos sumar, atraer pacientes que hoy se van a otras ciudades y traer de regreso a nuestros especialistas”, indicó.

El modelo de inversión del proyecto busca integrar a los mejores 50 médicos de la ciudad como socios accionistas, quienes en conjunto poseerán el 50 por ciento de la propiedad, mientras que el otro 50 por ciento quedará en manos del corporativo.

Además, se ofrecerá la oportunidad a médicos y empresarios locales de adquirir consultorios dentro de las instalaciones.

BENEFICIOS Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

La obra iniciará en un lapso no mayor a dos meses y tendrá un periodo de construcción de entre 12 y 15 meses. Durante esta fase, se estima la generación de 100 empleos directos, mientras que, una vez en operación, el hospital y sus consultorios crearán alrededor de 350 empleos directos.

El proyecto contempla equipamiento médico de última generación, lo que permitirá que especialistas como neurocirujanos, cardiólogos o cirujanos de alta especialidad puedan trabajar en la ciudad sin que sus pacientes deban trasladarse a Monterrey, Guadalajara u otras urbes.