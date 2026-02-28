Solicita licencia Verónica Martínez; buscará una diputación local en Coahuila

TORREÓN, COAH.- Con el fin de volcar su atención a las necesidades sociales y a la agenda de su partido, la diputada federal Verónica Martínez García formalizó su solicitud de licencia ante el Congreso de la Unión.

La representante coahuilense explicó que su salida temporal de la Cámara responde a la prioridad que otorga al bienestar de Torreón y de todo el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: José María Morales pide licencia para buscar diputación local en Coahuila

“Aquí están mis raíces y mis mayores lecciones de vida. Mi compromiso con este suelo me impulsa a dejar el escritorio para volver de lleno a la actividad presencial”, dijo la legisladora federal.

Mencionó que la etapa actual de su organización política demanda un liderazgo presente y constante, haciendo del trabajo territorial su principal eje de acción inmediata.

“Estaré en el territorio, presente en cada colonia y ejido, atendiendo personalmente las inquietudes de las familias coahuilenses”, adelantó.

Martínez aprovechó para agradecer la confianza de su partido durante su paso por la LXVI Legislatura, un camino que calificó como gratificante y lleno de aprendizajes institucionales.

Subrayó que, aunque deja la curul, la defensa de los recursos y las causas ciudadanas que inició en la capital del País continuará con la misma determinación, pero ahora desde la cercanía de la gestión directa en su Estado.