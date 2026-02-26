Coahuila: el punto de equilibrio y el inicio de la consolidación del Gobierno del estado y, en consecuencia, del gobernador

La instalación de un Poder Legislativo anclado al Ejecutivo, con todo y que sean dos poderes y en el que uno de ellos actúa como un contrapeso, debe funcionar como mancuerna y constituir un soporte que sirva para formar un mecanismo –con un Poder Judicial adosado– que no permita la intromisión de fuerzas exógenas que quieran deshacer lo andado, cuyo avance del trabajo que se ha hecho es la prueba más contundente de la eficacia gubernamental.

Asimismo, es primordial que se instale un cedazo gigantesco, con el objetivo de cribar la actividad que han realizado los principales funcionarios que conforman la primera línea de poder, cuyos operadores puedan pasar por los huecos finos del trasto y terminar el tiempo sexenal. Y los que vayan obstruyendo, tomar la decisión de olvidarlos, pues éstos pueden estorbar el andamiaje del futuro político.

Pasado el tiempo, el momento de posesión de la nueva Legislatura, y con éste el segundo y último tercio del sexenio, marcará un parteaguas en la administración dirigida por Manolo Jiménez, marcada por el dinamismo y los resultados de beneficio general. En este punto comenzará el último tramo del Gobierno estatal, que debe transitar por una vía tersa, sin dificultades, es decir, un trayecto acerado que no dé lugar a atropellos que produzcan marcas que demeriten la obra de gobierno, de manera que dé pie a que lo sitúen dentro de una proyección que lo perciba como un cuadro capaz de ocupar otros niveles de mayor relevancia. En eso ganarían los estratos pertenecientes al nivel federal.

Después de concluir los tres años que restan para el término de su mandato, su administración dejará un bagaje con un peso robusto que sirva como carta de recomendación para así emprender el escalamiento al que tiene derecho.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) debe emplear toda su fuerza para postular para la contienda a candidatos ganadores, que sean arropados por ciudadanos conscientes de la labor que tiene un legislador. Deberán trabajar ahuyentando fuerzas que, sin representatividad, pretendan a toda costa querer sentarse en una curul mediante una guerra sucia, cuando el partido tiende a reflejar una vida de democracia sin hostilidades.

Pasadas las elecciones intermedias, se acrecentarán los rumores palaciegos que inquietarán a la clase política coahuilense, sobre todo a los miembros del primer círculo de poder, mismos que serán calificados con base en su desempeño y que, en un momento dado, se convertirán en una plataforma, junto con los siguientes diputados federales y los próximos alcaldes, para que en conjunto acompañen al gobernador en sus posibles pretensiones.

Ya lo he escrito en anteriores ocasiones en el sentido de que el peso de las elecciones intermedias es sumamente importante, pues es en ellas donde el pueblo cobra facturas después de analizar lo andado por la administración estatal y que sirve de base para otorgar la calificación de desempeño que se usará de referencia en el momento en que el elector llegue a las urnas y decida si otorga el voto a los candidatos que propone el partido en el poder.

Con el nuevo Congreso y algunos cambios que se produzcan en el gabinete gubernamental, que siempre son saludables, se podrá formar una estructura fuerte que termine el sexenio y sea referente en el acompañamiento al Gobernador, para escoltarlo en su ascenso hacia nuevos espacios en su vida política, pues de continuar con una tendencia similar al trabajo librado y los resultados de primera magnitud, que de seguro así será, su actuación en ese contexto en Coahuila tendrá la respuesta de prueba superada en tiempo y forma.

Para continuar por ese sendero, no debe haber contemplaciones; el elemento que no se ciña a las normas que se implementen, para avanzar sin cumplir con las indicaciones que se propongan, debe ser desterrado y agrupar, para lo que venga, a los que se esfuercen por impulsar al líder.

Se lo digo EN SERIO.

