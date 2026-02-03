Cuatro Ciénegas: persecución de película en la carretera 30 salva a joven secuestrada (videos)

Monclova
/ 3 febrero 2026
    Cuatro Ciénegas: persecución de película en la carretera 30 salva a joven secuestrada (videos)
    Elementos de Seguridad Pública lograron interceptar el vehículo tras una peligrosa persecución. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Un operativo del Mando Coordinado de Cuatro Ciénegas terminó con la detención de un sujeto que presuntamente llevaba a su expareja contra su voluntad

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una intensa persecución policiaca registrada sobre la Carretera Federal 30 culminó con el rescate de una joven que presuntamente era llevada contra su voluntad, luego de que elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas interceptaran un vehículo que intentó evadir a las autoridades poniendo en riesgo a otros automovilistas.

Los hechos ocurrieron cuando policías municipales detectaron un automóvil color guindo circulando de manera irregular. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró, iniciando una persecución que se extendió hasta el tramo Sacramento–Nadadores, a la altura del kilómetro 31+600.

Durante la huida, el conductor ignoró los códigos de emergencia, altoparlantes y señalamientos oficiales, conduciendo de forma temeraria.

Ante el riesgo que representaba, los oficiales coordinaron un operativo con corporaciones cercanas para cerrar el paso y evitar que abandonara el municipio.

En su intento por escapar, el sujeto embistió lateralmente una patrulla de Seguridad Pública, sin embargo, tras el impacto, los elementos lograron detener la unidad y asegurar al conductor, identificado como Jonathan “N”, de 29 años de edad.

Dentro del vehículo viajaba también Ivonne “N”, de 28 años, expareja del detenido, quien fue rescatada por las autoridades tras vivir momentos de angustia y temor.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presentaba un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Policía Estatal para su certificación médica.

El detenido enfrenta cargos por amenazas y privación de la libertad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público por los presuntos delitos de tentativa de suicidio, amenazas y privación de la libertad.

La joven fue resguardada y trasladada a la ciudad de Monclova para recibir atención y acompañamiento. En su declaración, relató que momentos antes sostenía una conversación con el detenido sobre temas de su relación, cuando presuntamente fue subida por la fuerza al vehículo.

La acción policiaca evitó que el presunto agresor abandonara el municipio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La víctima denunció además que fue amenazada, que el hombre intentó golpearla y que le arrebató su teléfono celular para impedir que pidiera ayuda, advirtiéndole que la llevaría a Monterrey contra su voluntad, situación que detonó la persecución policiaca.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

