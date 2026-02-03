Cuatro Ciénegas: persecución de película en la carretera 30 salva a joven secuestrada (videos)

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una intensa persecución policiaca registrada sobre la Carretera Federal 30 culminó con el rescate de una joven que presuntamente era llevada contra su voluntad, luego de que elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas interceptaran un vehículo que intentó evadir a las autoridades poniendo en riesgo a otros automovilistas. Los hechos ocurrieron cuando policías municipales detectaron un automóvil color guindo circulando de manera irregular. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso y aceleró, iniciando una persecución que se extendió hasta el tramo Sacramento–Nadadores, a la altura del kilómetro 31+600.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Sisbeles alerta sobre infiltración criminal en la política, tras renuncia de Adán Augusto Durante la huida, el conductor ignoró los códigos de emergencia, altoparlantes y señalamientos oficiales, conduciendo de forma temeraria. Ante el riesgo que representaba, los oficiales coordinaron un operativo con corporaciones cercanas para cerrar el paso y evitar que abandonara el municipio.

En su intento por escapar, el sujeto embistió lateralmente una patrulla de Seguridad Pública, sin embargo, tras el impacto, los elementos lograron detener la unidad y asegurar al conductor, identificado como Jonathan “N”, de 29 años de edad. Dentro del vehículo viajaba también Ivonne “N”, de 28 años, expareja del detenido, quien fue rescatada por las autoridades tras vivir momentos de angustia y temor. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presentaba un fuerte aliento alcohólico, por lo que fue trasladado a instalaciones de la Policía Estatal para su certificación médica. TE PUEDE INTERESAR: Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público por los presuntos delitos de tentativa de suicidio, amenazas y privación de la libertad. La joven fue resguardada y trasladada a la ciudad de Monclova para recibir atención y acompañamiento. En su declaración, relató que momentos antes sostenía una conversación con el detenido sobre temas de su relación, cuando presuntamente fue subida por la fuerza al vehículo.