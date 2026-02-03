Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- En medio del proceso legal que enfrenta Altos Hornos de México, el Poder Judicial dio luz verde para que integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA puedan estar presentes durante la audiencia donde se realizará la subasta de los bienes de la siderúrgica.

La autorización fue emitida el 30 de enero por la jueza del Juzgado Segundo de Distrito, Ruth Haggi Huerta García, quien concedió el acceso de manera extraordinaria a la mesa directiva de esta agrupación laboral, permitiéndoles ingresar al acto donde se recibirán las propuestas de compra de los activos de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se mantiene entre los estados con mayor crecimiento de Inversión Extranjera Directa

Con esta resolución se ajusta la medida que había sido establecida desde el 31 de diciembre de 2025, en la que se restringía el acceso a solo dos acompañantes por participante dentro del proceso.

La audiencia está programada para el 27 de febrero a las 10 de la mañana y se llevará a cabo en el auditorio del edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. En este espacio se concretará uno de los pasos más importantes dentro del procedimiento de quiebra que enfrenta la acerera.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral, Julián Torres Ávalos, señaló que su presencia busca dar seguimiento al desarrollo del proceso y garantizar que se respeten los derechos laborales de los extrabajadores, quienes continúan a la espera de avances que permitan la recuperación de pagos pendientes.

Dentro del mismo expediente judicial también se informó que se integrarán nuevos créditos laborales derivados de resoluciones emitidas por el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Coahuila, en favor de los trabajadores José Fidencio Llanas Martínez, Juan Manuel Moreno Flores, Juan Sánchez Aldrete y Efraín Sánchez Silva.

Estas sentencias fueron notificadas al síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien deberá contemplar los montos correspondientes dentro del orden de pago que establece la Ley de Concursos Mercantiles, donde las obligaciones laborales tienen prioridad.

La subasta de AHMSA mantiene la atención de trabajadores y de la comunidad industrial de la Región Centro, al representar una posibilidad de avance en un conflicto que ha dejado incertidumbre económica y social durante los últimos años.