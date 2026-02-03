Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 3 febrero 2026
    Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA
    Trabajadores y extrabajadores de AHMSA mantienen expectativa ante la subasta de la empresa, al considerar que el proceso podría representar avances en la recuperación de adeudos laborales. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


subastas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA
SCJN

El Poder Judicial autorizó la presencia de representantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores en la audiencia donde se recibirán las propuestas de compra de los activos de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- En medio del proceso legal que enfrenta Altos Hornos de México, el Poder Judicial dio luz verde para que integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA puedan estar presentes durante la audiencia donde se realizará la subasta de los bienes de la siderúrgica.

La autorización fue emitida el 30 de enero por la jueza del Juzgado Segundo de Distrito, Ruth Haggi Huerta García, quien concedió el acceso de manera extraordinaria a la mesa directiva de esta agrupación laboral, permitiéndoles ingresar al acto donde se recibirán las propuestas de compra de los activos de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se mantiene entre los estados con mayor crecimiento de Inversión Extranjera Directa

Con esta resolución se ajusta la medida que había sido establecida desde el 31 de diciembre de 2025, en la que se restringía el acceso a solo dos acompañantes por participante dentro del proceso.

La audiencia está programada para el 27 de febrero a las 10 de la mañana y se llevará a cabo en el auditorio del edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. En este espacio se concretará uno de los pasos más importantes dentro del procedimiento de quiebra que enfrenta la acerera.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral, Julián Torres Ávalos, señaló que su presencia busca dar seguimiento al desarrollo del proceso y garantizar que se respeten los derechos laborales de los extrabajadores, quienes continúan a la espera de avances que permitan la recuperación de pagos pendientes.

Dentro del mismo expediente judicial también se informó que se integrarán nuevos créditos laborales derivados de resoluciones emitidas por el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Coahuila, en favor de los trabajadores José Fidencio Llanas Martínez, Juan Manuel Moreno Flores, Juan Sánchez Aldrete y Efraín Sánchez Silva.

Estas sentencias fueron notificadas al síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera Gómez, quien deberá contemplar los montos correspondientes dentro del orden de pago que establece la Ley de Concursos Mercantiles, donde las obligaciones laborales tienen prioridad.

La subasta de AHMSA mantiene la atención de trabajadores y de la comunidad industrial de la Región Centro, al representar una posibilidad de avance en un conflicto que ha dejado incertidumbre económica y social durante los últimos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


subastas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA
SCJN

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum

Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
true

POLITICÓN: Urge a la 4T en Coahuila también un ‘regaño caluroso’ de la Presidenta
La Comisión de Búsqueda solicita apoyo ciudadano para aportar información que ayude a dar con el paradero de Adriana Aracely.

Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo
¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no
Atletas de Rugby y Rodeo participaron en los selectivos estatales realizados en Saltillo, buscando un lugar en el representativo de Coahuila rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

Saltillo alberga selectivos estatales de Rugby y Rodeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?
El secretario general de la ONU, António Guterres, envió una carta a los embajadores de los 196 Estados miembros en la que afirmó: “No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora” .

Advierte la ONU que corre el peligro de un colapso financiero por cuotas no pagadas