Cuatro Ciénegas refuerza su seguridad con nuevas patrullas entregadas por el Gobierno de Coahuila

En la ciudad de Torreón, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, recibió oficialmente nuevas unidades policiales de manos del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, en un acto que refuerza el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El pueblo mágico de Cuatro Ciénegas fue incluido entre los municipios beneficiados por los avances en la reducción del narcomenudeo y los robos, así como por el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, resultados que reflejan la coordinación efectiva entre autoridades locales y estatales.

Leija Vega destacó que las nuevas patrullas permitirán reforzar la presencia policial, optimizar la atención a emergencias y ampliar la cobertura en zonas estratégicas, acciones que contribuirán directamente a mantener la tranquilidad y el orden en la comunidad.

El alcalde recordó que, desde el inicio de su administración, se han realizado importantes inversiones en seguridad: nuevas patrullas, implementación de la policía rosa y la policía turística, cámaras de videovigilancia, cámaras de solapa y programas de capacitación, entre otras acciones, con el objetivo de fortalecer a la corporación y garantizar resultados tangibles.

“Desde campaña nos comprometimos con la gente a garantizar una policía de resultados, más cercana y humana, y estamos cumpliendo. La seguridad es una prioridad para nuestro gobierno, y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos fortaleciendo las condiciones para que Cuatro Ciénegas sea un municipio seguro, tranquilo y en paz”, expresó el edil.

El alcalde subrayó que los buenos resultados en materia de seguridad se deben al trabajo conjunto y permanente de los tres órdenes de gobierno, que coordinan esfuerzos para proteger a las familias cieneguenses.

“Cuando los gobiernos trabajan unidos, los resultados se reflejan directamente en la seguridad de la gente. Estas patrullas son una muestra del compromiso compartido con el bienestar de nuestro municipio”, añadió Leija Vega.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la seguridad pública y garantizando un entorno más protegido para todos los habitantes de Cuatro Ciénegas.