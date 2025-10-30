Certifica Alcalde de Candela a guías de cacería con la entrega de gafetes

CANDELA, COAH.- El alcalde Fernando Juárez encabezó la entrega de gafetes a guías de cacería locales, con el propósito de brindar respaldo y referencias oficiales a quienes ofrecen sus servicios a los cazadores que visitan el municipio de Candela.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales para fomentar el turismo cinegético, considerado una importante fuente de empleo y derrama económica para la región.

Durante el evento, se desarrolló una plática informativa impartida por elementos de la Policía del Mando Único y del Ejército Mexicano, centrada en el manejo responsable y seguro de esta actividad turística.