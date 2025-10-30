Certifica Alcalde de Candela a guías de cacería con la entrega de gafetes

Monclova
/ 30 octubre 2025
    Certifica Alcalde de Candela a guías de cacería con la entrega de gafetes
    Fue en el evento municipal que se hizo oficial qué personas están avaladas para servir de guía a los amantes de la cacería. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Para fortalecer el turismo cinegético, generando confianza en los servicios de los cazadores locales, fue que se realizó la entrega

CANDELA, COAH.- El alcalde Fernando Juárez encabezó la entrega de gafetes a guías de cacería locales, con el propósito de brindar respaldo y referencias oficiales a quienes ofrecen sus servicios a los cazadores que visitan el municipio de Candela.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales para fomentar el turismo cinegético, considerado una importante fuente de empleo y derrama económica para la región.

Durante el evento, se desarrolló una plática informativa impartida por elementos de la Policía del Mando Único y del Ejército Mexicano, centrada en el manejo responsable y seguro de esta actividad turística.

Oficiales de policías y miembros del Ejército realizaron una charla sobre el manejo responsable y seguro de las armas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El acto contó con la presencia del regidor de Turismo Cinegético, Ramón Lara, y de la regidora de Turismo, Diana Ramírez, quienes destacaron la relevancia de fortalecer la legalidad y la sustentabilidad dentro de la práctica de la caza deportiva.

“Estamos comprometidos con el desarrollo del turismo cinegético en Candela, una actividad que no solo genera empleo, sino que también contribuye al crecimiento económico del municipio.

Agradecemos la colaboración de la policía y el Ejército Mexicano en esta importante iniciativa”, expresó el alcalde Fernando Juárez.

Con la entrega de estos gafetes, el Gobierno Municipal busca garantizar un servicio de calidad para los visitantes, promover la caza legal y responsable, y reforzar la imagen de Candela como un destino seguro y sustentable para el turismo de naturaleza y aventura.

