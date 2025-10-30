Derrame de químicos en el ISSSTE de Monclova expone fallas en el manejo de sustancias peligrosas

MONCLOVA, COAH.- Un derrame de químicos ocurrió la tarde del martes en el Hospital del ISSSTE en Monclova, cuando uno de los estantes que contenía más de 300 litros de peróxidos y ácidos estabilizados colapsó, dañando varios bidones de 20 litros.

El incidente generó gases tóxicos que obligaron a desalojar a trabajadores y pacientes.

Los productos afectados incluían soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno en distintas concentraciones, mezclas con ácido peroxoacético y peróxidos de magnesio, potasio, litio y sodio. Tres empleados presentaron irritación de mucosas, mareo y náuseas.

Rosa Linda Castillo, delegada del Sindicato de Trabajadores del Hospital ISSSTE en Monclova, denunció que el personal de Protección Civil no estaba debidamente preparado para atender la emergencia y que las medidas de seguridad fueron insuficientes. Indicó que los empleados que limpiaron el derrame solo usaron cubrebocas, sin overoles, guantes o protección adecuada para el manejo de esos químicos, y que no se les informó sobre la magnitud del derrame.

El incidente, ocurrido en un hospital que se encuentra en proceso de remodelación, expone la necesidad de revisar los procedimientos de resguardo de sustancias peligrosas, implementar señalización adecuada, capacitar al personal y designar zonas especiales de almacenamiento.

Rosa Linda Castillo mencionó que llevará un reporte sobre la situación a Saltillo, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y prevención de riesgos químicos en la clínica.