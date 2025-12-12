Cuatro Ciénegas se promueve como destino invernal

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades estatales presentaron una campaña especial para promover las actividades turísticas de temporada invernal en este Pueblo Mágico, destacando que su belleza y oferta recreativa no se limitan al verano.

Durante los meses fríos, el clima favorece recorridos por desierto, pozas y áreas naturales protegidas, convirtiendo al municipio en un destino ideal para familias de la región.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, dio a conocer los detalles de la estrategia en una rueda de prensa realizada en la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Centro.

Señaló que el invierno aporta una atmósfera distinta al paisaje y permite caminatas más cómodas, visitas guiadas y actividades en espacios abiertos sin las altas temperaturas de otras estaciones.

La campaña resalta la riqueza natural de Cuatro Ciénegas: las Dunas de Yeso, una de las tres formaciones de su tipo en el mundo; más de 150 pozas de aguas cristalinas; así como sitios emblemáticos como Poza Azul, Las Playitas, el río San Marcos y las Minas de Mármol, ideales para senderismo, fotografía y actividades acuáticas ligeras.

El turismo astronómico también ocupa un lugar central en la promoción, pues la claridad del cielo nocturno convierte al municipio en un escenario privilegiado para la observación de estrellas y constelaciones, una actividad que ha ganado popularidad entre visitantes nacionales y extranjeros.

En el ámbito cultural, Amezcua recordó que Cuatro Ciénegas es la tierra natal de Venustiano Carranza, por lo que museos, edificios históricos y la Casa de la Cultura forman parte del circuito turístico para quienes buscan profundizar en la historia local.

La campaña integra además el impulso a la gastronomía regional, caracterizada por sus platillos norestenses, productos típicos y vinos coahuilenses que complementan la experiencia del visitante.

Con esta estrategia, la Secretaría de Turismo busca que más familias de Monclova, la Región Centro y el resto de Coahuila elijan Cuatro Ciénegas como un destino cercano, accesible y lleno de actividades para disfrutar durante la temporada invernal.