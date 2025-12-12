Coahuila sigue libre de gusano barrenador, pero dependemos de política de EU: Gobernador

Coahuila se mantiene libre de gusano barrenador y con certificaciones sanitarias de alto nivel para la exportación de ganado; sin embargo, la reapertura de la frontera y el flujo comercial dependen de decisiones que se toman fuera del estado, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“En el caso de Coahuila estamos libres del tema del gusano, tenemos muy buen ganado y muy buena certificación sanitaria”, afirmó el mandatario estatal.

Jiménez Salinas comentó que, pese a cumplir con los requisitos y contar con la infraestructura solicitada, el cierre y la reapertura responden a una política nacional y binacional.

“Es una política del país vecino que nos afecta a todos los estados productores. Ojalá puedan empezar a diferenciar y permitir que pase ganado limpio”, dijo. Agregó que Coahuila, junto con Chihuahua y Durango, se encuentra entre los estados con mejores estándares sanitarios del país.

En paralelo, destacó que ya está en marcha un esquema de inversión para fortalecer la cadena productiva de ganado, con proyectos en instalaciones y en infraestructura relacionada con la producción de carne en municipios como Monclova y Múzquiz. Se trata, dijo, de un esfuerzo tripartita entre productores, Federación y Estado.

“El proyecto ya se detonó: los créditos ya están jalando; falta arrancar obra”. Estima que hay más de 100 productores interesados en participar en esta fase de infraestructura.

LEY GENERAL DE AGUAS

Sobre la nueva Ley General de Aguas, el gobernador dijo que aún hay versiones encontradas y que el impacto real se verá en la práctica. Indicó que, de acuerdo con lo que se ha informado, se mantendría la posibilidad de transferir derechos de agua al vender parcelas o ranchos, una de las principales preocupaciones de productores. “Eso era lo que más peleaban las y los agricultores y ganaderos”, comentó.

No obstante, reconoció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca establecer controles más estrictos.

“Mientras lo mantengan equilibrado puede ir funcionando, pero hay que ver cómo jalan en la práctica”, declaró el mandatario.

Manolo Jiménez añadió que el estado aún espera conocer con precisión los volúmenes que le correspondería aportar en el acuerdo binacional de agua.