Rechazan propuesta para mejorar apoyos a internos y pasantes de medicina; PRI exige dignificar su labor

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechazó en el Pleno un dictamen de la Comisión de Salud que buscaba exhortar a las secretarías de Salud y de Hacienda a homologar el apoyo económico que reciben internos y pasantes de medicina con el monto del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, equivalente a un salario mínimo mensual de 8,480 pesos en 2025. La propuesta fue impulsada por el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez.

En su Punto de Acuerdo, el coordinador priista argumentó que los médicos en etapa de pregrado —quienes realizan internado y servicio social en hospitales públicos— laboran en muchos casos jornadas superiores a 36 horas continuas, sin recibir un pago que corresponda a la exigencia de su formación ni a la carga laboral.

Actualmente, señaló, las becas para internos de pregrado oscilan entre 600 y 3,900 pesos mensuales, monto insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas.

Moreira expuso que los futuros médicos enfrentan, además, deficiencias en equipo hospitalario, materiales insuficientes y altos niveles de estrés, condiciones que afectan su desarrollo profesional y bienestar emocional. Por ello planteó una serie de medidas urgentes para dignificar su labor.

Entre las propuestas destacan: incremento a salarios y becas, creación de un programa de incentivos, mejora de las condiciones laborales, reducción de la sobrecarga de trabajo, apoyo para especialización y educación continua mediante becas y financiamiento, así como mayor seguridad en hospitales y clínicas rurales.

El legislador reiteró su llamado a la Secretaría de Hacienda para que, con cargo a los recursos transferidos por el Banco de México al Gobierno Federal en 2025, se asignen recursos que permitan elevar el tabulador de becas para internos y pasantes al nivel del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Es momento de que el gobierno implemente políticas públicas realmente eficaces que dignifiquen la labor médica, asegurando salarios justos, programas de incentivo y mejores condiciones de trabajo. Solo así podremos construir un sistema de salud sólido, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la población”, concluyó Moreira.