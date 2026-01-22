Cuatro Ciénegas y Leiro formalizan hermanamiento en Feria Internacional de Turismo

MADRID, ESPAÑA.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y el municipio de Leiro, en la comunidad autónoma de Galicia, formalizaron un hermanamiento con el objetivo de fortalecer la cooperación turística, cultural y económica entre ambas regiones.

El acuerdo fue firmado durante un acto solemne por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, y el senador José Francisco Fernández Pérez, quien acudió en representación del municipio gallego de Leiro.

La ceremonia se realizó como parte de las actividades de uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel mundial, lo que refuerza la proyección internacional del convenio.

Durante el acto, ambas autoridades destacaron la voluntad de construir puentes de colaboración entre México y España, mediante el intercambio de experiencias, la promoción turística conjunta y el impulso al desarrollo económico local.

En su intervención, Fernández Pérez subrayó las coincidencias históricas y culturales que unen a ambas naciones, así como la riqueza natural y visual de sus territorios, al contrastar la singular belleza de los paisajes gallegos con la del desierto coahuilense.