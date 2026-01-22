Cuatro Ciénegas y Leiro formalizan hermanamiento en Feria Internacional de Turismo
El Pueblo Mágico coahuilense y el municipio gallego acuerdan fortalecer la cooperación turística, cultural y económica
MADRID, ESPAÑA.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y el municipio de Leiro, en la comunidad autónoma de Galicia, formalizaron un hermanamiento con el objetivo de fortalecer la cooperación turística, cultural y económica entre ambas regiones.
El acuerdo fue firmado durante un acto solemne por el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, y el senador José Francisco Fernández Pérez, quien acudió en representación del municipio gallego de Leiro.
La ceremonia se realizó como parte de las actividades de uno de los encuentros turísticos más relevantes a nivel mundial, lo que refuerza la proyección internacional del convenio.
Durante el acto, ambas autoridades destacaron la voluntad de construir puentes de colaboración entre México y España, mediante el intercambio de experiencias, la promoción turística conjunta y el impulso al desarrollo económico local.
En su intervención, Fernández Pérez subrayó las coincidencias históricas y culturales que unen a ambas naciones, así como la riqueza natural y visual de sus territorios, al contrastar la singular belleza de los paisajes gallegos con la del desierto coahuilense.
Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega expresó su entusiasmo por esta alianza internacional, al señalar que el hermanamiento permitirá acercar a dos municipios con una extraordinaria riqueza natural y cultural, compartir conocimientos en distintos ámbitos y fortalecer el desarrollo mutuo.
Añadió que este acuerdo contribuirá a posicionar a Cuatro Ciénegas como un referente turístico a nivel internacional.
El acto contó con la presencia como testigos de honor de Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo del estado; y Leticia Medina Zaragoza, presidenta del DIF Municipal, quienes coincidieron en la importancia del hermanamiento y reconocieron el esfuerzo de las autoridades municipales por impulsar la internacionalización del Pueblo Mágico.
Con este acuerdo, Cuatro Ciénegas consolida su proyección global y estrecha lazos con una de las regiones más emblemáticas de España, reafirmando su compromiso con el turismo, la cultura y la cooperación internacional.