Cumple CMIC Coahuila Centro metas del primer año y va por más, afirma Humberto Prado

Durante su mensaje, subrayó la firma de convenios de colaboración con el Gobierno del Estado y autoridades municipales, así como acuerdos en proceso con los municipios de Acuña, Frontera y Piedras Negras, los cuales permitirán ampliar las oportunidades de participación para las empresas afiliadas en proyectos locales y fortalecer los esquemas de capacitación.

MONCLOVA, COAH.- Tras concluir su primer año de gestión, Humberto Prado presentó su informe de actividades como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Coahuila Centro , destacando el cumplimiento de los objetivos planteados pese a un entorno marcado por diversas crisis económicas y operativas en el sector.

Prado informó que la CMIC cuenta con una cartera de proyectos con un avance cercano al 90 por ciento en su planeación, lo que representa un panorama favorable para la industria de la construcción en la región y abre expectativas de crecimiento para las empresas del gremio durante el próximo año.

En cuanto al padrón de afiliados, explicó que la cámara logró mantener estabilidad, con una variación estimada entre el cinco y seis por ciento, a pesar de los periodos complicados que enfrentó el sector. Reconoció que, aunque siempre se aspira a un mayor crecimiento, las condiciones actuales permiten proyectar un mejor segundo año de gestión.

El dirigente reconoció que el periodo estuvo marcado por retos importantes en distintos ámbitos, sin embargo, aseguró que el balance general fue positivo y que se lograron cumplir los compromisos establecidos con los afiliados.

El informe fue presentado en el marco de una asamblea en la que participaron representantes de la CMIC nacional provenientes de la Ciudad de México, quienes dieron seguimiento a los resultados alcanzados y expresaron su respaldo al plan de trabajo trazado para el siguiente periodo.

Finalmente, Humberto Prado reiteró que el segundo año de su gestión estará enfocado en elevar las metas, fortalecer la participación de las empresas afiliadas y consolidar el crecimiento del sector de la construcción en la región centro de Coahuila.