Da a luz en el baño de su casa y moviliza a cuerpos de emergencia en Monclova

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    Da a luz en el baño de su casa y moviliza a cuerpos de emergencia en Monclova
    Tras una valoración médica prehospitalaria, tanto la joven madre como el bebé fueron reportados estables y posteriormente trasladados a la Clínica 7 del IMSS para continuar con su atención. CORTESÍA

Policías municipales que realizaban recorridos de vigilancia fueron interceptados por familiares de la joven, quienes solicitaron apoyo urgente ante el avance repentino del parto

MONCLOVA, COAH.- Una llamada de auxilio registrada durante la madrugada provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de emergencias hacia la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, donde una joven de 22 años dio a luz de manera inesperada dentro del baño de su domicilio antes de poder recibir atención hospitalaria.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:50 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles La Ermita y Martín de Zavala. En ese momento, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia en el sector cuando fueron interceptados por una mujer que solicitaba ayuda urgente para una familiar embarazada.

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La mujer fue identificada como Dora Elia ¨N¨, quien explicó a los oficiales que su nieta, América, de 22 años de edad, presentaba fuertes dolores de parto. Según la información recabada, la joven contaba con aproximadamente 39 semanas de gestación y comenzó a experimentar contracciones intensas de manera repentina.

Los minutos siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre dentro de la vivienda. La joven ingresó al baño debido al fuerte dolor abdominal; sin embargo, el trabajo de parto avanzó con rapidez y el nacimiento ocurrió antes de que pudiera ser trasladada a una unidad médica.

La situación generó preocupación entre los familiares, quienes solicitaron apoyo mientras intentaban asistir a la madre. El temor aumentó debido a que el alumbramiento ocurrió sin la presencia inmediata de personal médico y dentro de un espacio reducido de la vivienda.

De acuerdo con los reportes, el recién nacido reaccionó favorablemente al momento del parto y presentó llanto espontáneo, una señal que permitió a los familiares mantener la calma mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Policías municipales permanecieron en el domicilio brindando apoyo y coordinando la atención hasta el arribo de paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes realizaron una valoración prehospitalaria tanto de la madre como del bebé.

Tras la revisión inicial, los socorristas determinaron que ambos se encontraban estables. Posteriormente, fueron preparados para su traslado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación médica para continuar con la atención especializada correspondiente.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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