Madre evita tragedia; joven es hospitalizado tras intento de suicidio en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada en la colonia Córdoba, en Monclova, luego de que un joven de 22 años fuera encontrado por su madre cuando presuntamente intentaba quitarse la vida al interior de su vivienda, situación que generó una movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Daniel Ríos y Mineros, donde el joven identificado como Yahir permanecía desde horas antes consumiendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con los primeros reportes, atravesaba una situación emocional complicada relacionada con problemas sentimentales.

Fue alrededor de las 05:00 horas cuando la madre del joven despertó para dirigirse al baño y descubrió una escena alarmante dentro de la vivienda. Según la información recabada, encontró a su hijo con un objeto sujetado alrededor del cuello y amarrado a la estructura metálica de una ventana. Ante la emergencia, la mujer intervino de inmediato para auxiliarlo. En medio de la desesperación logró liberarlo y colocarlo sobre el piso de la vivienda mientras solicitaba apoyo mediante una llamada al sistema estatal de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes iniciaron las maniobras de valoración y atención prehospitalaria. Tras revisar al joven, confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que procedieron a estabilizarlo para su traslado a una unidad médica.

La víctima fue llevada de urgencia al hospital de la Benemérita Institución, donde quedó internada bajo observación médica para continuar con su atención. Además de las afectaciones derivadas del incidente, también recibió valoración especializada debido a su estado emocional y a las condiciones relacionadas con el consumo de alcohol. Mientras los paramédicos realizaban las labores de auxilio, elementos de corporaciones de seguridad acudieron al domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar apoyo a los familiares que se encontraban en el lugar. La intervención oportuna de la madre fue determinante para evitar que el hecho tuviera consecuencias fatales. Tras ser estabilizado, el joven quedó bajo vigilancia médica para dar seguimiento a su evolución. Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, busca ayuda inmediata con familiares, servicios de emergencia o profesionales de salud mental.

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