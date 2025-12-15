Decisiones federales llevaron al cierre de AHMSA y dañaron a miles de familias: Villarreal

Monclova
/ 15 diciembre 2025
    Decisiones federales llevaron al cierre de AHMSA y dañaron a miles de familias: Villarreal
    Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, durante una declaración sobre la crisis de AHMSA. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El alcalde de Monclova atribuye la crisis de la acerera a omisiones del gobierno federal anterior y al impacto social que no fue atendido a tiempo

MONCLOVA, COAH.- El cierre de Altos Hornos de México (AHMSA) representó un golpe devastador para miles de familias de la Región Centro de Coahuila y fue consecuencia directa de decisiones y omisiones del anterior gobierno federal, afirmó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil señaló que la suspensión de operaciones de la acerera no solo dejó sin empleo y sustento a trabajadores y sus hogares, sino que provocó un colapso económico regional al afectar a comercios, proveedores y prestadores de servicios que dependían de la derrama generada por la empresa.

Villarreal reconoció que la licencia temporal solicitada por la jueza encargada del proceso de quiebra ha generado molestia, incertidumbre y desesperación entre la población, aunque aclaró que se trata de una fase del procedimiento legal previa a resoluciones de fondo.

Sostuvo que los conflictos políticos no deben resolverse a costa del bienestar de la gente, y lamentó que desde instancias federales se hayan tomado decisiones alejadas de la realidad local, sin dimensionar el impacto social que tendrían sobre toda una región.

El alcalde subrayó que la ciudadanía mantiene viva la memoria de estas afectaciones y que, con el tiempo, habrá consecuencias políticas para quienes permitieron que la crisis se agravara sin intervenir de manera oportuna.

Finalmente, destacó que en la actualidad existe una mayor coordinación entre el Gobierno del Estado y la Presidencia de la República para acelerar el proceso legal y buscar una salida que permita destrabar el conflicto, con el objetivo de devolver certidumbre a las familias que siguen atrapadas en esta prolongada disputa.

Temas


Empresas
QUIEBRA
CRISIS

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

