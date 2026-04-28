Denuncia adolescente abuso mientras dormía, en Piedras Negras; presunto responsable es un familiar

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron durante la madrugada, alrededor de la 01:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Reyna Margarita. La joven señaló que, mientras se encontraba dormida, una persona de su entorno familiar se habría acercado y cometido actos indebidos en su contra.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una agresión sexual en agravio de una adolescente de 17 años es investigada por autoridades estatales, luego de que se reportara un incidente ocurrido al interior de un domicilio en la colonia Villa Real, en Piedras Negras .

Al percatarse de la situación, la adolescente reaccionó y pidió auxilio, lo que permitió que el caso fuera reportado de inmediato a las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Sin embargo, al arribar al domicilio, el presunto responsable ya no se encontraba en el sitio, por lo que no fue posible realizar su detención en ese momento. A pesar de ello, se iniciaron las diligencias correspondientes para dar seguimiento al caso.

Posteriormente, la afectada acudió ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer, donde formalizó la denuncia, lo que permitió la apertura de una carpeta de investigación. En estas acciones participan también instancias como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con el objetivo de garantizar el acompañamiento a la víctima durante el proceso.

Las autoridades confirmaron que las indagatorias continúan, enfocadas en esclarecer los hechos y ubicar a la persona señalada. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso.

Este tipo de situaciones se mantiene bajo seguimiento por parte de las instancias correspondientes, ante el incremento de reportes similares en la región. Por ello, se ha reiterado la importancia de denunciar oportunamente para activar los mecanismos de atención y protección.

El caso permanece en investigación, mientras se recaban elementos que permitan avanzar en el proceso legal y determinar responsabilidades.

(Con información de medios locales)