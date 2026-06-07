Denuncia vecinal destapa fiesta clandestina con más de 100 jóvenes en Monclova

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    Denuncia vecinal destapa fiesta clandestina con más de 100 jóvenes en Monclova
    Tras el desalojo, la calle Guadalajara quedó cubierta con latas, botellas y otros envases de bebidas alcohólicas, evidencias de la reunión que se desarrolló durante varias horas. ARCHIVO

Decenas de jóvenes fueron trasladados a la Comandancia Municipal tras ser asegurados durante un operativo implementado en diversos accesos de la colonia

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una reunión masiva de jóvenes terminó en un operativo de seguridad durante la madrugada de ayer en la colonia Chapultepec, en Monclova, luego de que habitantes del sector reportaran una serie de disturbios relacionados con una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda de la zona.

La movilización ocurrió sobre la calle Guadalajara, entre Hermosillo y el bulevar Juárez, donde, de acuerdo con los reportes ciudadanos, se concentraban más de 100 personas, muchas de ellas presuntamente menores de edad. Los vecinos señalaron que durante varias horas soportaron música a alto volumen, gritos y constante movimiento de vehículos y motocicletas que circulaban de manera imprudente por las calles cercanas.

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Ante las quejas, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la situación. La presencia de las patrullas provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones para evitar ser interceptados.

Testigos indicaron que varios jóvenes optaron por brincar bardas y atravesar patios de viviendas cercanas para escapar, mientras que otros abordaron motocicletas y automóviles para abandonar rápidamente el sector. La situación generó momentos de confusión en los alrededores del inmueble donde se realizaba la reunión.

Con el objetivo de contener la salida de los asistentes y evitar nuevos disturbios, los elementos municipales desplegaron un operativo en diversos puntos estratégicos de la colonia, principalmente en las inmediaciones del bulevar Juárez y la calle Hermosillo.

Como resultado de estas acciones, decenas de jóvenes fueron asegurados por faltas administrativas relacionadas con la alteración del orden público y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para los procedimientos correspondientes.

Tras el desalojo, la calle quedó cubierta de evidencias de la reunión. En el sitio permanecían latas, botellas y envases de bebidas alcohólicas esparcidos sobre la vía pública. Vecinos señalaron además que algunos asistentes intentaron ocultar cartones de cerveza y botellas debajo de vehículos estacionados antes de retirarse.

Horas más tarde, varios padres de familia acudieron a la Comandancia Municipal para localizar a sus hijos y conocer su situación. Mientras algunos jóvenes fueron entregados a sus familiares, otros permanecieron en las instalaciones durante parte de la madrugada mientras se resolvían las sanciones derivadas de las faltas administrativas cometidas durante la reunión.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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