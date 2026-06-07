Denuncia vecinal destapa fiesta clandestina con más de 100 jóvenes en Monclova

La movilización ocurrió sobre la calle Guadalajara, entre Hermosillo y el bulevar Juárez, donde, de acuerdo con los reportes ciudadanos, se concentraban más de 100 personas, muchas de ellas presuntamente menores de edad. Los vecinos señalaron que durante varias horas soportaron música a alto volumen, gritos y constante movimiento de vehículos y motocicletas que circulaban de manera imprudente por las calles cercanas.

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una reunión masiva de jóvenes terminó en un operativo de seguridad durante la madrugada de ayer en la colonia Chapultepec, en Monclova , luego de que habitantes del sector reportaran una serie de disturbios relacionados con una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda de la zona.

Ante las quejas, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la situación. La presencia de las patrullas provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones para evitar ser interceptados.

Testigos indicaron que varios jóvenes optaron por brincar bardas y atravesar patios de viviendas cercanas para escapar, mientras que otros abordaron motocicletas y automóviles para abandonar rápidamente el sector. La situación generó momentos de confusión en los alrededores del inmueble donde se realizaba la reunión.

Con el objetivo de contener la salida de los asistentes y evitar nuevos disturbios, los elementos municipales desplegaron un operativo en diversos puntos estratégicos de la colonia, principalmente en las inmediaciones del bulevar Juárez y la calle Hermosillo.

Como resultado de estas acciones, decenas de jóvenes fueron asegurados por faltas administrativas relacionadas con la alteración del orden público y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal para los procedimientos correspondientes.

Tras el desalojo, la calle quedó cubierta de evidencias de la reunión. En el sitio permanecían latas, botellas y envases de bebidas alcohólicas esparcidos sobre la vía pública. Vecinos señalaron además que algunos asistentes intentaron ocultar cartones de cerveza y botellas debajo de vehículos estacionados antes de retirarse.

Horas más tarde, varios padres de familia acudieron a la Comandancia Municipal para localizar a sus hijos y conocer su situación. Mientras algunos jóvenes fueron entregados a sus familiares, otros permanecieron en las instalaciones durante parte de la madrugada mientras se resolvían las sanciones derivadas de las faltas administrativas cometidas durante la reunión.