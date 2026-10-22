Denuncian agresiones y presunto bullying en secundaria de San Buenaventura

Valentina Saray ¨N¨ relató que recibió una llamada de la escuela para informarle que su hija atravesaba una crisis de ansiedad. Al llegar al plantel, encontró a la adolescente con golpes, rasguños y mordeduras. Según su testimonio, la menor le contó que una compañera la había agredido físicamente.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Una madre de familia denunció presuntas agresiones físicas, acoso escolar y discriminación contra su hija, estudiante de segundo grado de la Secundaria General Andrés S. Viesca, en San Buenaventura , quien terminó con diversas lesiones, incluida una fractura en un dedo.

La madre aseguró que el hostigamiento comenzó desde el primer año de secundaria, con burlas sobre la apariencia de su hija y comentarios ofensivos en grupos de WhatsApp. También acusó a la dirección escolar de no atender oportunamente los reportes y de emitir comentarios discriminatorios relacionados con la condición emocional de la estudiante.

Ante la situación, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y anunció que buscaría la intervención de las autoridades educativas y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

La madre decidió dar de baja a su hija del plantel al considerar que su integridad física y emocional estaba en riesgo. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales de las investigaciones.

(Con información de medios locales)