Denuncian agresiones y presunto bullying en secundaria de San Buenaventura

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Denuncian agresiones y presunto bullying en secundaria de San Buenaventura
    La familia señaló que las burlas y los comentarios ofensivos comenzaron desde el primer año de secundaria. REDES SOCIALES

La madre de la adolescente aseguró que el hostigamiento comenzó desde el primer año y anunció que acudirá ante autoridades educativas y de derechos humanos

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Una madre de familia denunció presuntas agresiones físicas, acoso escolar y discriminación contra su hija, estudiante de segundo grado de la Secundaria General Andrés S. Viesca, en San Buenaventura, quien terminó con diversas lesiones, incluida una fractura en un dedo.

Valentina Saray ¨N¨ relató que recibió una llamada de la escuela para informarle que su hija atravesaba una crisis de ansiedad. Al llegar al plantel, encontró a la adolescente con golpes, rasguños y mordeduras. Según su testimonio, la menor le contó que una compañera la había agredido físicamente.

Catean vivienda en el Centro de Monclova para buscar a Mateo Sánchez

La madre aseguró que el hostigamiento comenzó desde el primer año de secundaria, con burlas sobre la apariencia de su hija y comentarios ofensivos en grupos de WhatsApp. También acusó a la dirección escolar de no atender oportunamente los reportes y de emitir comentarios discriminatorios relacionados con la condición emocional de la estudiante.

Ante la situación, la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y anunció que buscaría la intervención de las autoridades educativas y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

La madre decidió dar de baja a su hija del plantel al considerar que su integridad física y emocional estaba en riesgo. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales de las investigaciones.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bullying
Denuncias
Seguridad

Localizaciones


San Buenaventura

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Desmantelamientos en Chihuahua

Desmantelamientos en Chihuahua
true

Descubren departamento de lujo a Carolina Viggiano
Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo

Las cadenas de la antigua cárcel: historias de terror y leyendas de Saltillo
Saltillo, pese a no ser de las ciudades con más tráfico, reporta pérdidas en tiempo y económicas.

Saltillo: Concentra transporte privado 85% de viajes; se pierden 58 horas en el tráfico
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila (segunda de derecha a izquierda), destacó la importancia de preparar al personal que atiende a mujeres en situación de violencia.

Capacita Policía española a servidores públicos en Coahuila en violencia de género
Los Guerreros celebraron en el Estadio Corona su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia del club dentro de la Liga MX.

Santos Laguna hace historia: vence 2-0 a Pumas y consigue seis triunfos consecutivos por primera vez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuestionó este miércoles sobre cómo la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, pasó de bailar ballet en su juventud a ser presidenta de la nación.

‘¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina’, cuestiona Trump la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México
El papa Leo XIV durante su audiencia semana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Papa León XIV no necesitará tratamiento por cáncer de pulmón, tras operación de adenocarcinoma