Denuncian revisión humillante a alumna durante ‘operación mochila’ en Monclova

Monclova
/ 15 enero 2026
    Denuncian revisión humillante a alumna durante ‘operación mochila’ en Monclova
    Padres de familia cuestionaron la falta de protocolos y privacidad durante revisiones escolares, al considerar que deben garantizarse los derechos y la integridad de los alumnos. FOTO: ILUSTRATIVA

Una madre de familia acusó a directivos del COBAC Prepa 24 de realizar una inspección irregular y sin protocolos, al considerar que fue expuesta frente a sus compañeros

MONCLOVA, COAH.- Una presunta revisión irregular durante una “operación mochila” al interior del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) Plantel Prepa 24 generó inconformidad entre padres de familia, luego de que una madre denunciara que su hija, alumna de 15 años, fue sometida a un procedimiento que calificó como humillante y carente de protocolos básicos de protección a menores.

De acuerdo con el testimonio de Giovana Mendoza, madre de la estudiante de primer año grupo F, personal directivo del plantel ingresó de manera sorpresiva al salón para realizar una inspección general de mochilas y pertenencias, con el objetivo de localizar vapeadores u otros objetos prohibidos. La revisión, según relató, se efectuó sin previo aviso y frente a todo el grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo organismo federal supervisará el Tren Saltillo-Nuevo Laredo

Mendoza señaló que, aunque la inspección inicial fue general, únicamente su hija fue sometida a una revisión corporal más invasiva, al solicitársele desabrochar un botón de la blusa para descartar que ocultara un vapeador en el pecho. La acción, afirmó, fue realizada por la subdirectora del plantel en presencia de sus compañeros, sin privacidad ni acompañamiento de una persona de confianza.

La madre expresó que el acto provocó vergüenza y afectación emocional en la menor, quien negó portar cualquier objeto prohibido. Indicó además que, según la versión oficial del plantel, la revisión se derivó de un reporte anónimo; no obstante, sostuvo que el dispositivo señalado pertenecía a otro alumno y que su hija fue señalada injustificadamente, pese a su buen historial académico y de conducta.

Si bien Mendoza reconoció la importancia de implementar medidas de prevención dentro de los centros educativos, exigió que este tipo de operativos se realicen bajo lineamientos claros, con respeto a la dignidad de los estudiantes y con notificación a los padres de familia. Añadió que otros alumnos y alumnas manifestaron su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo la revisión, situación que ha generado inquietud entre la comunidad escolar.

Temas


Denuncias
Educación
Regreso A Clases

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

