Derrumbe en mina de Chihuahua cobra la vida de trabajador originario de Ocampo

La víctima fue identificada como Juan Ramón Rodríguez Villegas, de 32 años de edad, quien laboraba en una explotación minera ubicada en el municipio de Nuevo Casas Grandes. De acuerdo con la información difundida por autoridades de rescate, el hallazgo se confirmó durante la noche del martes, poniendo fin a las labores que se mantenían activas desde el momento en que ocurrió el colapso.

OCAMPO, COAH.- La búsqueda de un trabajador minero originario de Ocampo, Coahuila , terminó de forma trágica luego de que equipos de rescate localizaran su cuerpo al interior de un tiro de mina donde permanecía atrapado desde hacía varios días tras un accidente laboral ocurrido en el estado de Chihuahua.

Los reportes señalan que el accidente se registró mientras el trabajador realizaba actividades dentro de un pozo de aproximadamente 70 metros de profundidad. En determinado momento se produjo un derrumbe que provocó que quedara atrapado bajo los escombros, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de apoyo.

Durante varios días, especialistas y rescatistas llevaron a cabo maniobras en condiciones consideradas de alto riesgo debido a la inestabilidad del sitio. Las acciones se desarrollaron de manera permanente con el objetivo de llegar hasta el punto donde se encontraba el trabajador desaparecido.

Conforme avanzaban las labores, familiares y personas cercanas permanecieron atentos a cualquier información relacionada con el operativo. La esperanza de encontrarlo con vida se mantuvo hasta el último momento, mientras continuaban los trabajos en el interior de la mina.

Juan Ramón era originario del municipio de Ocampo y, de acuerdo con los datos disponibles, tenía alrededor de diez días de haber comenzado a desempeñarse en esa actividad cuando ocurrió el accidente que le costó la vida. Su desaparición generó preocupación tanto en Chihuahua como en la Región Norte de Coahuila, donde el caso fue seguido de cerca por familiares y habitantes de su comunidad.

En días recientes, la madre del trabajador había solicitado públicamente apoyo para fortalecer las acciones de rescate, mientras que familiares difundían información sobre el caso con la esperanza de obtener resultados favorables.

Tras confirmarse el hallazgo, la familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante los días de incertidumbre y pidió respeto ante la difusión de versiones no confirmadas relacionadas con el caso.

Una vez recuperados los restos, las autoridades iniciaron los procedimientos legales correspondientes. Paralelamente, continuarán las investigaciones para determinar con precisión las causas que originaron el derrumbe y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro de la mina.

La muerte de Juan Ramón Rodríguez Villegas provocó consternación entre habitantes de Ocampo, comunidad de la que era originario, luego de varios días marcados por la expectativa y las labores de rescate que finalmente concluyeron con el hallazgo de su cuerpo en el interior del pozo donde quedó atrapado.

(Con información de medios nacionales)