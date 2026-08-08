Mateo Chávez se afianza en Europa: fue titular en triunfo del AZ en la Eredivisie

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    Mateo Chávez se afianza en Europa: fue titular en triunfo del AZ en la Eredivisie
    Mateo Chávez recorrió la banda izquierda durante 73 minutos y colaboró en el debut triunfal del conjunto de Alkmaar. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El lateral de 22 años disputó 73 minutos, ayudó a mantener el arco en cero y confirmó la confianza que le brinda Leeroy Echteld

Mateo Chávez comenzó con el pie derecho la temporada 2026-2027 de la Eredivisie.

El lateral mexicano fue titular y disputó 73 minutos en la victoria 2-0 del AZ Alkmaar sobre el ADO Den Haag, este sábado en el AFAS Stadion.

El canterano de Chivas ocupó la lateral izquierda dentro del 4-2-3-1 de Leeroy Echteld. Chávez volvió a recibir la confianza del entrenador después de iniciar en la goleada 4-0 contra el PSV, con la cual el AZ conquistó la Johan Cruijff Schaal.

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Ante el ADO mostró orden defensivo y disposición para sumarse al ataque; su actuación recibió una calificación de 7.3.

El partido exigió paciencia. ADO Den Haag, recién ascendido a la élite neerlandesa, salió sin complejos y generó peligro desde el arranque.

Después, AZ tomó la pelota y creyó abrir el marcador al minuto 23 mediante Elijah Dijkstra, pero el VAR anuló la acción por una falta previa de Mexx Meerdink.

La igualdad sobrevivió hasta el descanso y estuvo cerca de romperse a favor del visitante cuando Evan Rottier estrelló un intento en el poste.

Echteld reaccionó al 57’ con los ingresos de Troy Parrott y Calvin Stengs, movimientos que inclinaron el encuentro.

Al 61’, Parrott desbordó y sirvió para que Ro-Zangelo Daal empujara el 1-0. Siete minutos más tarde llegó la sentencia: Daal inició la jugada, Kees Smit encontró a Stengs y el mediocampista celebró su regreso con el 2-0.

Con la ventaja asegurada, Chávez dejó el campo al 73’ y Mees de Wit ocupó su sitio.

El AZ cerró el compromiso sin recibir gol y sumó sus primeros tres puntos en la Jornada 1 de la Eredivisie.

Más allá del marcador, la titularidad consecutiva de Mateo Chávez envía una señal: el mexicano gana terreno en Europa y comienza el curso como dueño de la banda izquierda.

El siguiente reto llegará el sábado 15 de agosto, cuando el AZ visite al FC Utrecht.

Chávez buscará enlazar otra aparición desde el inicio y fortalecer su papel en un equipo que, tras conquistar la Supercopa neerlandesa, pretende instalarse entre los protagonistas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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