Mateo Chávez se afianza en Europa: fue titular en triunfo del AZ en la Eredivisie

El canterano de Chivas ocupó la lateral izquierda dentro del 4-2-3-1 de Leeroy Echteld. Chávez volvió a recibir la confianza del entrenador después de iniciar en la goleada 4-0 contra el PSV, con la cual el AZ conquistó la Johan Cruijff Schaal .

El lateral mexicano fue titular y disputó 73 minutos en la victoria 2-0 del AZ Alkmaar sobre el ADO Den Haag, este sábado en el AFAS Stadion.

Mateo Chávez comenzó con el pie derecho la temporada 2026-2027 de la Eredivisie.

Ante el ADO mostró orden defensivo y disposición para sumarse al ataque; su actuación recibió una calificación de 7.3.

El partido exigió paciencia. ADO Den Haag, recién ascendido a la élite neerlandesa, salió sin complejos y generó peligro desde el arranque.

Después, AZ tomó la pelota y creyó abrir el marcador al minuto 23 mediante Elijah Dijkstra, pero el VAR anuló la acción por una falta previa de Mexx Meerdink.

La igualdad sobrevivió hasta el descanso y estuvo cerca de romperse a favor del visitante cuando Evan Rottier estrelló un intento en el poste.

Echteld reaccionó al 57’ con los ingresos de Troy Parrott y Calvin Stengs, movimientos que inclinaron el encuentro.

Al 61’, Parrott desbordó y sirvió para que Ro-Zangelo Daal empujara el 1-0. Siete minutos más tarde llegó la sentencia: Daal inició la jugada, Kees Smit encontró a Stengs y el mediocampista celebró su regreso con el 2-0.

Con la ventaja asegurada, Chávez dejó el campo al 73’ y Mees de Wit ocupó su sitio.

El AZ cerró el compromiso sin recibir gol y sumó sus primeros tres puntos en la Jornada 1 de la Eredivisie.