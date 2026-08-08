¿Saltillo o Monterrey? Esto cuesta volar a CDMX desde ambos aeropuertos

Según una consulta realizada por VANGUARDIA para un viaje de fin de semana, el vuelo directo más económico de Monterrey a la Ciudad de México se ubicó en 2 mil 207 pesos, mientras que el regreso tuvo un costo de 3 mil 721 pesos. En ambos casos, considerando la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), el viaje redondo alcanza aproximadamente 7 mil 134 pesos.

En el contexto de las vacaciones de verano, los vuelos directos entre Saltillo y la Ciudad de México presentan tarifas similares a las disponibles desde Monterrey, aunque para los viajeros de la capital de Coahuila utilizar el aeropuerto local representa un ahorro de tiempo al evitar el traslado hasta Nuevo León.

A este monto se debe agregar el traslado entre Saltillo y Monterrey. Desde la Central de Autobuses de Saltillo, el costo aproximado del viaje redondo ronda los mil pesos, por lo que el gasto total aumenta para quienes deben desplazarse hasta el aeropuerto regiomontano.

En el caso de los vuelos directos desde Saltillo, disponibles nuevamente desde octubre del año pasado, el boleto de ida se ubicó en 3 mil 001 pesos y el regreso en 4 mil 179 pesos, para un total de 8 mil 083 pesos con TUA incluida.

La diferencia entre ambas opciones es de alrededor de 51 pesos al considerar el costo de los vuelos, por lo que las tarifas resultan prácticamente similares. Sin embargo, para los habitantes de Saltillo, utilizar el aeropuerto de la ciudad puede representar una ventaja en tiempo y logística.

El traslado terrestre desde Saltillo hasta el aeropuerto de Monterrey requiere al menos una hora de recorrido en condiciones normales. En autobús, el tiempo puede llegar a duplicarse, además de que los viajeros deben considerar posibles retrasos ocasionados por accidentes o cierres en las carreteras que conectan ambas ciudades.

La similitud en las tarifas también se ha observado desde que comenzaron los vuelos desde Saltillo. En diciembre de 2025, por ejemplo, el boleto sencillo más económico de Monterrey al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sin equipaje documentado ni selección de asiento, tenía un costo de mil 217 pesos, mientras que desde Saltillo se ofrecía en mil 233 pesos.

Con ello, aunque Monterrey puede ofrecer precios competitivos e incluso menores en determinadas fechas, para los viajeros de Saltillo la diferencia económica puede reducirse al considerar el costo del traslado terrestre.