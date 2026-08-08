Saltillo: Litzy, sobreviviente del multihomicidio en la Antonio Cárdenas, continúa grave

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    Saltillo: Litzy, sobreviviente del multihomicidio en la Antonio Cárdenas, continúa grave
    Litzy Anahí, de 26 años, permanece hospitalizada en estado grave tras sobrevivir al ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas. ARCHIVO

A cinco días del ataque, la joven de 26 años permanece hospitalizada; su hijo de tres años habría quedado con familiares de su núcleo materno

A cinco días del multihomicidio que conmocionó a la comunidad saltillense, Litzy Anahí, de 26 años, continúa en estado grave tras sobrevivir al ataque ocurrido el pasado martes en la colonia Antonio Cárdenas. Mientras tanto, su hijo Benjamín, de tres años, se encontraría con familiares de la joven.

La Fiscalía General del Estado informó que hasta este sábado la joven permanece en estado delicado, luego de recibir un disparo en la cabeza que le provocó una lesión cerebral severa. El proyectil tuvo entrada y salida, y tras ser localizada el martes por la tarde los médicos reportaron un nivel de Glasgow de 5/10.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/chad-estadounidense-acusado-de-multihomicidio-en-saltillo-habria-cruzado-a-mexico-con-el-arma-pese-a-restriccion-FH22704247

Litzy fue sometida el miércoles a una intervención quirúrgica por parte del área de Neurocirugía. Desde entonces permanece bajo vigilancia médica y los especialistas evalúan su evolución para determinar si será necesario realizar nuevas intervenciones.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas del martes en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas. De acuerdo con las investigaciones, Chad “N”, quien habría sido pareja de Litzy y padre de su hijo, es señalado por la Fiscalía como presunto responsable de disparar contra ella y otros integrantes de su familia.

Vecinos localizaron a las víctimas después de las 19:00 horas, cuando ingresaron al domicilio y encontraron a varias personas sin vida, además de Litzy, quien permanecía con vida pese a la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, Chad “N” habría salido del domicilio con Benjamín y se trasladó hacia la frontera. El hombre fue detenido horas más tarde en Piedras Negras, cuando presuntamente pretendía cruzar hacia Estados Unidos. El menor fue localizado junto con él y quedó bajo resguardo de las autoridades.

Durante la audiencia celebrada el jueves, se informó que el niño actualmente se encontraría con familiares del núcleo materno. Esta información, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), dependencia que mantenía al menor bajo resguardo y se encargaba de su traslado de Piedras Negras a Saltillo.

La situación del menor forma parte de las diligencias de protección que realizan las autoridades mientras se determina su situación familiar y legal. La Pronnif ha señalado que realiza una evaluación de los familiares que podrían hacerse cargo de su guarda y custodia temporal, mientras se define la situación jurídica de su padre y evoluciona el estado de salud de su madre.

Chad “N” enfrenta una investigación por los hechos ocurridos en el domicilio de la colonia Antonio Cárdenas. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó delitos relacionados con la muerte de integrantes de la familia de Litzy, así como por las lesiones ocasionadas a la joven.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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