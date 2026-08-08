Atletas coahuilenses brillan en Santo Domingo 2026: conquistan 24 medallas

Atletas coahuilenses brillan en Santo Domingo 2026: conquistan 24 medallas

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El tiro con arco, el tiro deportivo y la esgrima impulsaron una sobresaliente actuación estatal, con 13 de sus 15 representantes en el podio

Coahuila
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Coahuila dejó huella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De sus 15 atletas convocados por México, 13 subieron al podio y, al contar la presea recibida por cada deportista en pruebas colectivas, firmaron una cosecha de 24 medallas: 12 de oro, cinco de plata y siete de bronce.

El tiro con arco fue el primer gran escaparate. Matías Grande fue la máxima figura coahuilense con tres títulos: recurvo por equipos varonil, equipos mixtos junto a Alejandra Valencia e individual, donde venció 6-4 al colombiano Jorge Enríquez.

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Raúl Tadeo Rodríguez añadió oro por equipos y bronce individual; Ana Paula Vázquez obtuvo oro en equipos y plata individual.

Ángela Ruiz también se coronó con la tercia mexicana de recurvo y finalizó cuarta en individual.

La cosecha se completó con las platas de los monclovenses Dafne Quintero y Sebastián García en los equipos femenil y varonil de arco compuesto. Los seis arqueros regresaron con al menos una presea.

El tiro deportivo confirmó otra fortaleza estatal. Edson Ramírez y Eréndira Barba consiguieron cuatro metales cada uno: dos oros y dos bronces.

$!Edson Ramírez y Eréndira Barba conquistaron cuatro medallas cada uno en las pruebas de rifle de Santo Domingo 2026.
Edson Ramírez y Eréndira Barba conquistaron cuatro medallas cada uno en las pruebas de rifle de Santo Domingo 2026. FOTO: ESPECIAL

Edson fue campeón individual y por equipos en rifle de aire a 10 metros; además logró bronce en rifle de tres posiciones por equipos y en la prueba mixta. Eréndira ganó los títulos por equipos femenil y mixto, más terceros lugares individuales en rifle de aire y tres posiciones.

Gabriela Rodríguez, abanderada de la Delegación Mexicana, hizo valer su condición de favorita al conquistar el oro en skeet femenil y completó el dominio coahuilense en las pruebas de precisión.

Coahuila también celebró lejos de los blancos. Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez fueron subcampeonas con México en rugby siete, luego de caer ante Colombia en la Final.

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En esgrima, el torreonense Tommaso Archilei ganó bronce individual en florete y cerró con oro por equipos tras una remontada de 45-43 sobre Venezuela.

El último metal llegó en el diamante: Rubén Delgadillo, capitán de la Selección Mexicana de Sóftbol, se colgó el bronce después del triunfo 3-0 ante Panamá.

$!Tommaso Archilei cerró su actuación con oro por equipos y bronce individual en la modalidad de florete.
Tommaso Archilei cerró su actuación con oro por equipos y bronce individual en la modalidad de florete. FOTO: ESPECIAL

Santiago Garza Osuna terminó cuarto con el basquetbol varonil Sub-20, mientras Carlos García Trejo ocupó el sitio 27 en la ruta ciclista de 169.5 kilómetros.

Con representantes de Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Nava y San Pedro de las Colonias, el balance ratificó el peso de Coahuila en el deporte mexicano.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mexico-hace-historia-rompe-record-de-oros-en-los-juegos-centroamericanos-2026-PP22697091

Arco, rifle y escopeta encabezaron una participación en la que casi nueve de cada 10 atletas estatales terminaron con medalla.

Con información del INEDEC

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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