Atletas coahuilenses brillan en Santo Domingo 2026: conquistan 24 medallas

Coahuila dejó huella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. De sus 15 atletas convocados por México, 13 subieron al podio y, al contar la presea recibida por cada deportista en pruebas colectivas, firmaron una cosecha de 24 medallas: 12 de oro, cinco de plata y siete de bronce. El tiro con arco fue el primer gran escaparate. Matías Grande fue la máxima figura coahuilense con tres títulos: recurvo por equipos varonil, equipos mixtos junto a Alejandra Valencia e individual, donde venció 6-4 al colombiano Jorge Enríquez.

Raúl Tadeo Rodríguez añadió oro por equipos y bronce individual; Ana Paula Vázquez obtuvo oro en equipos y plata individual. Ángela Ruiz también se coronó con la tercia mexicana de recurvo y finalizó cuarta en individual. La cosecha se completó con las platas de los monclovenses Dafne Quintero y Sebastián García en los equipos femenil y varonil de arco compuesto. Los seis arqueros regresaron con al menos una presea. El tiro deportivo confirmó otra fortaleza estatal. Edson Ramírez y Eréndira Barba consiguieron cuatro metales cada uno: dos oros y dos bronces.

Edson fue campeón individual y por equipos en rifle de aire a 10 metros; además logró bronce en rifle de tres posiciones por equipos y en la prueba mixta. Eréndira ganó los títulos por equipos femenil y mixto, más terceros lugares individuales en rifle de aire y tres posiciones. Gabriela Rodríguez, abanderada de la Delegación Mexicana, hizo valer su condición de favorita al conquistar el oro en skeet femenil y completó el dominio coahuilense en las pruebas de precisión. Coahuila también celebró lejos de los blancos. Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez fueron subcampeonas con México en rugby siete, luego de caer ante Colombia en la Final.

En esgrima, el torreonense Tommaso Archilei ganó bronce individual en florete y cerró con oro por equipos tras una remontada de 45-43 sobre Venezuela. El último metal llegó en el diamante: Rubén Delgadillo, capitán de la Selección Mexicana de Sóftbol, se colgó el bronce después del triunfo 3-0 ante Panamá.

Santiago Garza Osuna terminó cuarto con el basquetbol varonil Sub-20, mientras Carlos García Trejo ocupó el sitio 27 en la ruta ciclista de 169.5 kilómetros. Con representantes de Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Monclova, Nava y San Pedro de las Colonias, el balance ratificó el peso de Coahuila en el deporte mexicano.