Desalojan Parque Industrial Futura en Monclova; dejan maquinaria adentro

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de 20 trabajadores fueron desalojados del Parque Industrial Futura, en Monclova, durante una diligencia de la Fiscalía General del Estado para ejecutar una orden judicial de restitución de tres predios que en conjunto suman 90 hectáreas. En el lugar quedaron maquinaria y herramientas de trabajo. La intervención se realizó la tarde de este viernes en cumplimiento de una resolución emitida dentro de la causa penal 844/2026, relacionada con presuntos delitos de despojo, daños y amenazas, mediante la cual se autorizó la restitución de los inmuebles ubicados en la colonia Estancias.

Los trabajadores se encontraban laborando en la fabricación de maquinaria para el reciclaje de residuos sólidos urbanos cuando se realizó la diligencia, por lo que tuvieron que abandonar las instalaciones sin retirar los equipos ni las herramientas que utilizaban en sus actividades. Raymundo Maldonado, propietario del parque industrial, declaró que desconocía la existencia del procedimiento judicial y aseguró que no recibió ninguna notificación previa sobre el litigio que derivó en el aseguramiento. Señaló que fue mediante el documento colocado en el acceso a las instalaciones como conoció la referencia a la causa penal, por lo que buscará asesoría legal para conocer los detalles del caso y determinar las acciones que correspondan.

Maldonado indicó que será el próximo lunes cuando buscará información sobre el proceso, mientras la maquinaria permanece dentro del inmueble y los trabajadores no pueden ingresar a continuar sus labores. La resolución judicial fue autorizada el 9 de octubre por la jueza Karla Esmeralda de Ávila Rodríguez y ordena a la Fiscalía General del Estado realizar el aseguramiento de los tres predios, cada uno con una superficie de 30 hectáreas. Para cumplir la determinación, también se instruyó a la Policía Civil del Estado a brindar el apoyo necesario durante la diligencia. La orden contempla el uso de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas de quienes impidan u obstaculicen su ejecución.

El Parque Industrial Futura opera desde 2019 y en 2022 recibió a una empresa dedicada a fabricar maquinaria para el reciclaje de residuos sólidos urbanos, cuyos equipos son trasladados posteriormente a distintos puntos del país. La medida judicial tiene una vigencia inicial de 30 días naturales, con posibilidad de prórroga por un periodo igual, de acuerdo con lo establecido en el documento.