Desaparece hombre de 52 años en Castaños; activan búsqueda oficial

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 2 febrero 2026
    Desaparece hombre de 52 años en Castaños; activan búsqueda oficial
    Juan Andrade Sandoval, de 52 años, fue visto por última vez en Castaños; desde entonces no se ha tenido contacto con familiares ni se conoce su paradero. FOTO: REDES SOCIALES

La última vez que fue visto, Juan Andrade Sandoval salió acompañado de una mujer, sin que hasta ahora se conozca su destino ni las circunstancias posteriores a su desaparición

CASTAÑOS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Región Centro, mantiene activa la búsqueda de Juan Andrade Sandoval, un hombre de 52 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 13 de enero de 2026 en el municipio de Castaños, sin que hasta el momento se cuente con información que permita ubicarlo.

De acuerdo con los datos oficiales, Juan Andrade es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, mide aproximadamente 1.75 metros y tiene un peso estimado de 110 kilogramos. Presenta tez morena, cabello negro, corto y ondulado, así como ojos color café. Como seña particular, cuenta con una cicatriz en la espalda, rasgo que podría ser determinante para su identificación.

TE PUEDE INTERESAR: Angustia y silencio: buscan a Jesús Alfredo Rojas Alarcón, desaparecido en Monclova

La información proporcionada señala que la última vez que fue visto salió en compañía de una mujer, sin que se tenga mayor detalle sobre el destino al que se dirigía ni las circunstancias posteriores. Desde entonces, no se ha establecido comunicación con familiares ni se ha confirmado su ubicación.

El reporte formal ante la autoridad fue presentado el 26 de enero de 2026, lo que dio paso a la activación de los protocolos de búsqueda correspondientes en la Región Centro del estado.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la vestimenta que Juan Andrade Sandoval portaba al momento de su desaparición, ni con otros datos adicionales que permitan precisar su trayecto o posibles puntos de localización. La carpeta de búsqueda permanece abierta y activa.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información, por mínima que parezca, que ayude a dar con su paradero. Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse de manera anónima y a través de diversos canales oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Seguridad

Localizaciones


Castaños

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores