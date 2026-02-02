Desaparece hombre de 52 años en Castaños; activan búsqueda oficial

CASTAÑOS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Región Centro, mantiene activa la búsqueda de Juan Andrade Sandoval, un hombre de 52 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 13 de enero de 2026 en el municipio de Castaños, sin que hasta el momento se cuente con información que permita ubicarlo.

De acuerdo con los datos oficiales, Juan Andrade es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, mide aproximadamente 1.75 metros y tiene un peso estimado de 110 kilogramos. Presenta tez morena, cabello negro, corto y ondulado, así como ojos color café. Como seña particular, cuenta con una cicatriz en la espalda, rasgo que podría ser determinante para su identificación.

La información proporcionada señala que la última vez que fue visto salió en compañía de una mujer, sin que se tenga mayor detalle sobre el destino al que se dirigía ni las circunstancias posteriores. Desde entonces, no se ha establecido comunicación con familiares ni se ha confirmado su ubicación.