Desaparece hombre de 52 años en Castaños; activan búsqueda oficial
La última vez que fue visto, Juan Andrade Sandoval salió acompañado de una mujer, sin que hasta ahora se conozca su destino ni las circunstancias posteriores a su desaparición
CASTAÑOS, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Región Centro, mantiene activa la búsqueda de Juan Andrade Sandoval, un hombre de 52 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el 13 de enero de 2026 en el municipio de Castaños, sin que hasta el momento se cuente con información que permita ubicarlo.
De acuerdo con los datos oficiales, Juan Andrade es de nacionalidad mexicana, complexión robusta, mide aproximadamente 1.75 metros y tiene un peso estimado de 110 kilogramos. Presenta tez morena, cabello negro, corto y ondulado, así como ojos color café. Como seña particular, cuenta con una cicatriz en la espalda, rasgo que podría ser determinante para su identificación.
La información proporcionada señala que la última vez que fue visto salió en compañía de una mujer, sin que se tenga mayor detalle sobre el destino al que se dirigía ni las circunstancias posteriores. Desde entonces, no se ha establecido comunicación con familiares ni se ha confirmado su ubicación.
El reporte formal ante la autoridad fue presentado el 26 de enero de 2026, lo que dio paso a la activación de los protocolos de búsqueda correspondientes en la Región Centro del estado.
Hasta el momento no se cuenta con información sobre la vestimenta que Juan Andrade Sandoval portaba al momento de su desaparición, ni con otros datos adicionales que permitan precisar su trayecto o posibles puntos de localización. La carpeta de búsqueda permanece abierta y activa.
La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información, por mínima que parezca, que ayude a dar con su paradero. Las autoridades recordaron que los reportes pueden realizarse de manera anónima y a través de diversos canales oficiales.