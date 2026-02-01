Desmantelaban bodegas y terminan detenidos por la Policía Municipal de Frontera

FRONTERA, COAH.- Dos hombres fueron detenidos en flagrancia por elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Frontera, luego de ser sorprendidos mientras desmantelaban instalaciones industriales ubicadas sobre la carretera federal número 30, a la altura del plantel Conalep Frontera.

La movilización policiaca se originó tras un reporte emitido vía radiocomunicación satelital, en el que se alertaba sobre la presencia de personas ajenas al interior de las bodegas pertenecientes a la empresa GONER. Al lugar había acudido personal de mantenimiento para realizar trabajos de reparación, quienes al ingresar detectaron a dos sujetos sustrayendo diverso material.

De acuerdo con la información disponible, los individuos se encontraban desprendiendo cableado eléctrico, lámparas, equipo hidráulico, así como puertas y ventanas de aluminio, además de desmantelar parte de las instalaciones. Ante esta situación, los trabajadores dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención policial.

Elementos de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al sitio señalado, donde confirmaron la situación y localizaron a dos hombres que coincidían plenamente con las características reportadas. Los sujetos fueron sorprendidos en plena comisión del delito, por lo que procedieron a su aseguramiento de manera inmediata.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto ¨N¨, alias “El Gorila”, y Gregorio Alejandro ¨N¨, este último con domicilio en el fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova. Ambos fueron interceptados cuando ya tenían listo diverso material que presuntamente pretendían sustraer del inmueble.

Durante el operativo, los oficiales aseguraron los objetos recuperados, los cuales quedaron bajo resguardo como evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Debido al volumen de los artículos asegurados, se solicitó el apoyo de una grúa para su traslado y resguardo.

Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno para su certificación médica. Una vez concluido este procedimiento, fueron consignados ante el Ministerio Público por el delito de robo agravado.

La autoridad ministerial será la encargada de definir la situación legal de los detenidos y deslindar responsabilidades conforme a lo establecido en la ley. En tanto, las investigaciones continuarán para determinar si los implicados estarían relacionados con otros hechos similares registrados en la zona industrial de Ciudad Frontera.

El caso quedó formalmente bajo investigación, mientras que las instalaciones afectadas permanecen bajo supervisión tras el aseguramiento de los presuntos responsables y el material recuperado.

(Con información de medios locales)