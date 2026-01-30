Monclova: Avanza construcción de la nueva Escuela Suzanne Lou Pape

Monclova
/ 30 enero 2026
    Monclova: Avanza construcción de la nueva Escuela Suzanne Lou Pape
    Autoridades municipales y estatales recorrieron la obra educativa en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El proyecto permitirá reubicar un plantel afectado por inundaciones durante años

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances en la construcción de la nueva Escuela Suzanne Lou Pape, un proyecto educativo que se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y la Fundación Distribuidores Nissan, y que permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de aprendizaje para niñas y niños del sector.

La obra, que representa una inversión superior a los 20 millones de pesos, corresponde a la escuela número 127 construida por la Fundación Distribuidores Nissan y hará posible la reubicación de este plantel, el cual por años enfrentó problemas recurrentes de inundación durante la temporada de lluvias, afectando la seguridad y el desarrollo académico de su comunidad escolar.

La nueva escuela contará con instalaciones seguras, dignas y funcionales, diseñadas para ofrecer un entorno adecuado para el aprendizaje y el bienestar de las y los estudiantes. El proyecto es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, el Gobierno Municipal y la fundación privada.

Durante el recorrido de supervisión estuvo presente Esra Cavazos, coordinadora de Mejora en Monclova, quien constató el avance de la obra y el impacto positivo que tendrá para las familias beneficiadas.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que esta construcción atiende una demanda histórica del sector y reafirma el compromiso de su administración con la educación.

“Estamos garantizando espacios educativos dignos y seguros para nuestras niñas y niños, y avanzando con proyectos que fortalecen de fondo las condiciones de aprendizaje en Monclova, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para impulsar obras que fortalezcan la educación, la infraestructura y el desarrollo social en beneficio de las familias monclovenses.

